燒烤店飲酒冒火氣 酒客衝突5人遭砍傷送醫

新店三民路某燒烤店今天清晨傳酒客衝突，有人持刀砍殺造成5人受傷送醫，警方獲報已鎖定特定對象展開偵辦。

警方調查，這家燒烤店今天清晨4時許傳出酒客鬥毆，兩桌酒客分別是5人和8人，雙方酒後不知何故爆發口角及肢體衝突，現場一時桌椅齊飛，8人這方人馬有人持刀砍傷對方後逃逸。

警方獲報出動派出所及偵查隊員警共15人到場處理，迅速將莊男（35歲）、張男（40歲）、吳男（32歲）、張男（33歲）、劉男（37）等5人送醫治療。經調閱監視畫面已鎖定3輛自小客車及2輛機車，將盡速通知涉嫌人到案說明。