毒品交易黑吃黑 買家搶藥頭500公克安毒被判8個月

陳姓漁獲包裝工人被控今年1月間與藥頭約在台南市一間汽車旅館房間見面假裝要買毒品，趁藥頭來不及防備，涉嫌搶走置於桌上約500公克安非他命。台南地院依陳觸犯搶奪罪，判處徒刑8月，全案可上訴。

判決說，陳男於今年1月24日晚間，先向不知情友人(檢察官另為不起訴處分)表示想購買第二級毒品甲基安非他命，而由友人詢問陳姓藥頭有安非他命可供確認品質，陳姓藥頭表示持有毒品可供確認，約定在台南市善化區某汽車旅館見面。

陳接獲友人聯絡，1月25日清晨5點32分，駕駛轎車前往該汽車旅館，並進入陳姓藥頭所在房間，見整包第二級毒品甲基安非他命（約500公克，價值25萬元）放置於桌上，趁藥頭未及防備之際，徒手搶奪毒品，陳藥頭見狀雖上前追趕扭打，但陳馬上駕駛轎車逃逸。案經藥頭報警法辦起訴。