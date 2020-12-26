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11刀刺死結褵26年髮妻 桃園狠夫瞎扯「我很愛老婆」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓男子懷疑張姓妻子外遇，拿水果刀猛刺她11刀斃命，連肺、脾腎都遭刺穿，檢警發現，張遇害時曾跪地求饒、奔逃，黃卻毫不念舊情，活活將結褵26年老婆殺死，犯後還意圖推託是感情糾紛義憤殺人，更瞎扯「我很愛老婆」，檢方痛斥他泯滅人性，依家暴殺人罪起訴，求處無期徒刑。

檢警調查，黃男（51歲）8月26日晚上見張正和1名陌生男子視訊，他醋勁大發暴怒，隨手拿了把水果刀朝老婆猛砍，張阻擋受傷跌坐一旁椅子，黃再刺向她左腋下、左側脖子，還不停追趕在後，繼續攻擊妻子，造成她全身中11刀，肺部、脾腎都遭刺穿，當場失血過多慘死。

黃事後往自己肚子刺1刀自殘，再打電話告知朋友要求報警，警方到場見張女陳屍在地，現場血跡噴濺、怵目驚心，黃送醫治療後也被檢方聲押獲准。

檢方訊時，黃為了脫罪企圖導向感情糾紛才義憤殺人，辯稱「我很愛老婆」、「對方一直跟他要錢給外遇對象」，但小孩證稱父親胡言亂語，也供稱他常無端懷疑媽媽外遇，多次辱罵動粗。

檢方認為，黃和妻子結褵20多年，並無深仇大恨，僅因懷疑她外遇就狠刺11刀斃命，就連老婆跪地求饒、奔逃時揮刀狠砍，毫不念舊情、殺意堅決，手段更是殘忍泯滅人性，依家暴殺人罪起訴黃，具體向法院求處無期徒刑。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照
黃男拿水果刀朝妻子猛刺11刀致死。圖／報系資料照
黃男拿水果刀朝妻子猛刺11刀致死。圖／報系資料照

殺人 外遇 家暴

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