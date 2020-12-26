中科院技術員宿舍種大麻藏毒被解僱 檢方起訴

中科院。圖／報系資料照

國家中山科學研究院謝姓技術員7月間被查獲在宿舍種大麻，並被查扣安非他命等毒品，地檢署依私運管制物品進口、製造大麻及持有二級毒品等3罪嫌起訴。中科院也解僱汰除謝男。

桃園地方檢察署今天指出，中科院飛彈所一名29歲的謝姓技術師從2月起透過網路從國外購買大麻種子，直接郵寄到中科院宿舍內，謝男還自行上網學習栽種技術，還購買照明、培養土等栽種設備，竟在宿舍種起大麻。

檢方表示，院方直到宿舍用電量暴增，察覺有異通知桃園憲兵隊在7月22日前往查看，當場在宿舍內起獲13株活體大麻、5包乾燥大麻、種子，除製程設備，還有安非他命、搖頭丸、毒郵票等毒品。

檢方指出，謝男雖坦承種植，但辯稱是因工作壓力大才會培育大麻，他只有自己施用沒有販賣，至於毒郵票、安非他命等是向他人購買。

檢方認定他犯嫌明確，偵結依私運管制物品進口、製造大麻，持有第二級毒品罪嫌等3罪起訴。