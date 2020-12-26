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歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

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中科院宿舍成大麻農場 技術師勤培育、還被查獲毒郵票

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

中山科學研究院遭毒品入侵，飛彈所謝姓技術師自稱工作壓力大，竟在中科院宿舍栽種起大麻，結果因照明、空調設備導致用電量大增，被憲兵隊逮到起獲13株活體大麻，甚至還發現搖頭丸、毒郵票，案發後謝一度遭收押，檢方偵結依私運管制物、製造及持有第二級毒品，一共3罪嫌起訴他。

檢方起訴指出，謝男（29歲）今年2月起，連結尼德蘭網路以每5顆300元價格，購買大麻種子來台，並以郵寄方式直接寄到中科院研究宿舍內，他並自行上網學習栽種技術，再到賣場或網購培養土、肥料、相關空氣、照光設備等。

檢方發現，謝在該宿舍內直接栽種大麻，待成株長成後用剪刀剪下葉片，陰乾再製成煙草吸食，後來因宿舍用電量暴增，院方察覺有異通知桃園憲兵隊，今年7月22日到場查看，當場在宿舍內起獲13株活體大麻、5包乾燥大麻、種子，相關製程設備，還有安非他命搖頭丸、毒郵票等違禁物。

檢方訊時，謝坦承種植，但辯稱是因為工作壓力大，才會在宿舍培育大麻，表示僅有自己施用否認販賣，還說另查獲的安非他命、毒郵票等，是7月在中壢和1名年籍不詳男子，以3萬元全數購買來的。

檢方認定他犯嫌明確，一共涉犯私運管制物品進口罪嫌、意圖供栽種之用而運輸大麻種子罪嫌、製造第二級毒品大麻罪嫌、持有第二級毒品罪嫌，前2罪想像競合，偵結依私運管制物品進口、製造大麻，持有第二級毒品罪嫌，一共3罪起訴他。

中科院。圖／報系資料照
中科院。圖／報系資料照

大麻 宿舍 毒品

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