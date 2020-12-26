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兩個月被抓五次 四海幫副堂主哀求：不要再破他家窗了
四海幫海壢堂陳姓副堂主（39歲），在桃園地區經營權利車車行並兼做堂口據點，不過陳嫌以暴力脅迫被害人買賣權利車，例如佯稱交易車輛前已被對方隨意變賣，還被在車行臉書遭註記負評，以致嚴重影響車行商譽為由，要求被害人支付數十萬元或恐嚇強逼被害人簽立車輛的「讓渡合約書」等文件作為補償，被害人不從，就在車行內指揮幫眾小弟持棍棒痛毆被害人，被害人心生畏懼只能支付現金或簽立車輛讓渡書，才可脫困逃離現場。
台北市刑大偵一隊今年上半年，接獲被害人檢舉陳嫌犯行，警方立即組成專案小組偵辦，22日兵分多路在桃園中壢、大溪等地區，拘提陳嫌及組織成員共6人到案，查獲棍棒、毒品K他命及咖啡包、四海幫海壢堂春酒光碟、名片、疑似被害人汽車讓渡書20餘份等相關證物。
警方22日6時許在陳嫌住家外，發現點燃K菸散發濃郁惡臭氣味，研判陳嫌應於住家吸食K菸，警方立即從陽台破窗攻堅，果然發現陳嫌正在施用K他命。
陳嫌在近一個月前，因犯下其他案件遭刑事局南打中心警員上門逮人，當時刑事局同樣是破窗進入，陳嫌交保後，將被打破的窗戶換成防彈玻璃，這次台北市警方再度破窗，卻選了另一片沒換成防彈玻璃的普通窗戶，陳嫌被逮後還曾無奈地說，下次警方上門敲門就好，不要再破窗了，免得他又要換窗戶。
警方追查，陳嫌自詡為北台灣規模最龐大的權利車行，動輒以被害人毀損車行商譽為由，以暴力脅迫強逼被害人簽立汽車讓渡書、過戶資料或支付現金作為補償，遊走法律邊緣牟取暴利，近2月內已遭警方查緝5次到案，屢因交保在外仍不改犯行，這次警方將陳嫌等人依組織、毒品等罪嫌移送地檢署偵辦，陳嫌及1名手下成員當庭經法官裁定羈押禁見。
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