快訊

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩個月被抓五次 四海幫副堂主哀求：不要再破他家窗了

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

四海幫海壢堂陳姓副堂主（39歲），在桃園地區經營權利車車行並兼做堂口據點，不過陳嫌以暴力脅迫被害人買賣權利車，例如佯稱交易車輛前已被對方隨意變賣，還被在車行臉書遭註記負評，以致嚴重影響車行商譽為由，要求被害人支付數十萬元或恐嚇強逼被害人簽立車輛的「讓渡合約書」等文件作為補償，被害人不從，就在車行內指揮幫眾小弟持棍棒痛毆被害人，被害人心生畏懼只能支付現金或簽立車輛讓渡書，才可脫困逃離現場。

北市刑大偵一隊今年上半年，接獲被害人檢舉陳嫌犯行，警方立即組成專案小組偵辦，22日兵分多路在桃園中壢、大溪等地區，拘提陳嫌及組織成員共6人到案，查獲棍棒、毒品K他命及咖啡包、四海幫海壢堂春酒光碟、名片、疑似被害人汽車讓渡書20餘份等相關證物。

警方22日6時許在陳嫌住家外，發現點燃K菸散發濃郁惡臭氣味，研判陳嫌應於住家吸食K菸，警方立即從陽台破窗攻堅，果然發現陳嫌正在施用K他命。

陳嫌在近一個月前，因犯下其他案件遭刑事局南打中心警員上門逮人，當時刑事局同樣是破窗進入，陳嫌交保後，將被打破的窗戶換成防彈玻璃，這次台北市警方再度破窗，卻選了另一片沒換成防彈玻璃的普通窗戶，陳嫌被逮後還曾無奈地說，下次警方上門敲門就好，不要再破窗了，免得他又要換窗戶。

警方追查，陳嫌自詡為北台灣規模最龐大的權利車行，動輒以被害人毀損車行商譽為由，以暴力脅迫強逼被害人簽立汽車讓渡書、過戶資料或支付現金作為補償，遊走法律邊緣牟取暴利，近2月內已遭警方查緝5次到案，屢因交保在外仍不改犯行，這次警方將陳嫌等人依組織、毒品等罪嫌移送地檢署偵辦，陳嫌及1名手下成員當庭經法官裁定羈押禁見。

台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，起獲相關證物。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，圖為警方攻堅。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，圖為警方攻堅。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，圖為被害人遭陳嫌等人毆打。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主，圖為被害人遭陳嫌等人毆打。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方逮捕四海幫海壢堂陳姓副堂主。記者廖炳棋/翻攝

毒品 北市

延伸閱讀

四海幫海森堂遭拔除！擄人砸店強迫賣酒 角頭處6年徒刑

台北市艋舺公園發生持刀傷人 警逮捕1男街友

駭客竄改商務電郵 一字之差財損近百萬

竹聯幫明仁會大哥糾眾砸車砍人 警兵分三路追緝到案

相關新聞

中科院宿舍成大麻農場 技術師勤培育、還被查獲毒郵票

中山科學研究院遭毒品入侵，飛彈所謝姓技術師自稱工作壓力大，竟在中科院宿舍栽種起大麻，結果因照明、空調設備導致用電量大增，...

塞車廂、關狗籠還注射海洛因 尋仇手段凶狠活活虐死人

桃園陳姓男子為幫林姓女友人出氣，和同夥押走她的葉姓前男友塞進後車廂，載往1處廢棄工廠持棍棒施暴，把葉痛毆到癱軟倒地，關進...

兩個月被抓五次 四海幫副堂主哀求：不要再破他家窗了

四海幫海壢堂陳姓副堂主（39歲），在桃園地區經營權利車車行並兼做堂口據點，不過陳嫌以暴力脅迫被害人買賣權利車，例如佯稱交...

赴泰走私7公斤高純度海洛因 毒鴛鴦雙雙遭判無期徒刑

謝姓女子和曾姓男友為牟暴利，策畫從泰國走私第一級毒品海洛因來台，雇用謝姓、黃姓運毒手，假借「代購」赴泰取貨，分兩批將進7...

校安檢討 長榮大學校長引咎辭職

長榮大學馬來西亞鍾姓女生遭擄殺命案，教育部要求長榮大學提出校安檢討報告及懲處名單，長榮上月底提交報告後，遭教育部認為校安...

長榮女大生命案 檢起訴求處死刑

二十八歲男子梁育誌今年十月間，在台南長榮大學附近台鐵高架橋下，隨機強擄馬來西亞籍鍾姓女大生後，勒頸性侵致死，橋頭地檢署昨...

綁架紅景天吸金主嫌恐嚇5千萬 新北院裁押寶和會5嫌

「館長」陳之漢今年8月遭槍擊，檢警查出竹聯幫和堂寶和會涉案外，還查出寶和會大組長施俊吉指示秦俞軒、柯仲逵、許祐銓及劉函浩...

長榮女大生命案校方懲處名單出爐 校長李泳龍主動請辭

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭地檢署依殺人等罪嫌起訴。事件發生後，教育部要求長榮大學提出校安檢討報告...

長榮女大生馬來西亞父母走不出傷痛 多次發文懷念女兒

馬來西亞籍鍾姓女大生遭涉案兇嫌梁育誌擄殺後棄屍案，鍾女父母事後抵台認屍，領回鍾女骨灰，並將臉書大頭貼換成黑底白色絲帶，鍾...

台電核二廠一名員工今天沒上班 被同事發現宿舍猝死警調查

台電核二廠一名員工，今天上午沒有上班，一直到中午都沒有出現，也沒有請假，經同事前往員工宿舍查看，發現陳屍在宿舍房間，警方...

拿假鈔要強行入股美髮店網拍生意 北市警逮捕黑幫份子

一名自稱北聯幫成員的徐姓男子（24歲），今年5月帶領小弟，跑到台北市北投區一家美髮店，拿出假鈔88萬元，要求入股美髮店的...

梁育誌遭求處死刑 在監獄情緒平和、僅曾因睡不著就醫

馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺命案，高雄橋頭地檢署今以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等4項罪嫌向嫌犯梁育誌起...

熱門新聞

清華大學驚傳女子喪命 倒臥花圃被緊急送醫仍不治

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

台中七期水溝男屍相驗 檢依一關鍵判斷「自爬進溝非外力」

梁育誌遭求處死刑 在監獄情緒平和、僅曾因睡不著就醫

台電核二廠一名員工今天沒上班 被同事發現宿舍猝死警調查

梁育誌精神鑑定再犯高風險 曾寫遺書死前要做些不敢做的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。