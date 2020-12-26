塞車廂、關狗籠還注射海洛因 尋仇手段凶狠活活虐死人

桃園陳姓男子為幫林姓女友人出氣，和同夥押走她的葉姓前男友塞進後車廂，載往1處廢棄工廠持棍棒施暴，把葉痛毆到癱軟倒地，關進狗籠用束帶綑綁，並讓共同友人曾姓女子替葉施打海洛因，葉被救出後送醫不治，法醫解剖認定器官衰竭、毒品中毒休克，檢方依傷害致死等罪嫌起訴陳等5人。

檢方查，全案起因於死者葉男認為林姓前女友欠他錢，8月16日協同2名友人把林約出來，林也找陳姓男子（48歲）、身分不詳綽號「小楊」的男子陪同，結果葉討錢未果，雙方還起衝突先是開車互撞，再下車打成一團，混亂中小楊跳上葉的車開走，葉也和朋友開走陳男的車。

陳因車內有30萬元現金，為了拿回車子和錢，再邀集鄭男（26歲）、呂男（39歲）、張男（29歲）等一共11人，依照他車子上的GPS系統追到新竹縣湖口鄉，一發現葉男待在車上，眾人上前強開車門，把葉硬拖出塞進另1輛車後車廂，凌晨2點多由盧姓同夥載到桃園楊梅區民安路的1處工廠內。

陳不滿葉開走他車，並質問逃跑同夥的下洛，就拿長條棍棒朝他痛毆一頓，打到頭臉撕裂傷、多處骨折，最後葉整個人不支倒地，為避免他逃跑，還喝令命他進入狗籠，再拿束帶將他手腕綁在門上，以此拘禁。

期間陳、葉的1名共同友人曾姓女子（37歲）聽聞到場關切，發現葉被關在狗籠裡面，全身是傷、毒癮發作，並請求曾女幫忙，曾竟冒然拿自備的海洛因替葉施打；直到清晨6點多，葉男的林姓表弟獲報，趕赴工廠並向陳承諾會處理葉造成的損失，陳這才同意將葉放出狗籠讓他們帶走。

未料葉送醫後，當天下午仍因傷重死亡；警方獲報調閱監視器，17日陸續拘提，一共將陳等涉案11人送辦；檢方訊時，陳坦承對葉施暴、關狗籠，但細節均避重就輕，同夥則說有一起歐打、押走葉，曾女也坦承，見葉毒癮難耐有替他施打海洛因。

另法醫解剖指出，葉頭臉撕裂傷、四肢大片瘀傷、骨折，因瘀傷骨折出血、外傷性軸索損傷及橫紋肌溶解，導致多重器官衰竭及毒品中毒休克死亡。