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長榮女大生馬來西亞父母走不出傷痛 多次發文懷念女兒

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

馬來西亞籍鍾姓女大生遭涉案兇嫌梁育誌擄殺後棄屍案，鍾女父母事後抵台認屍，領回鍾女骨灰，並將臉書大頭貼換成黑底白色絲帶，鍾母臉書發出多篇貼文懷念女兒，也轉貼曾同樣遭遇女兒被殺害的藝人白冰冰貼文，留言稱「只有你懂我的痛」。

案發後，鍾母臉書曾發文「有什麼方法可以讓人失憶?」生日時也轉貼鍾女曾為其製作的祝壽影片，並配文「以後再也收不到妳的祝福了...」，鍾女父母事後開記者會，提起3項訴訟並要求國賠，鍾母臉書25日轉貼白冰冰製作給鍾女父母的留言影片，鍾母僅表示「只有妳懂我的痛」。

影片中白冰冰表示，「親愛的孩子，台灣對不起妳，妳熱愛、信任的台灣卻讓妳回不了家，我真的好難過，不但無法安慰那失去女兒的父母，更勾起了自己內心深深的傷痛，一次次的教訓、傷痛，為什麼沒有辦法杜絕這些憾事」。

白冰冰說，「暴徒膽敢以身試法，到底是生長的家庭出了問題，還是學校、社會出了問題？同理心是沒有親身經歷那種撕心裂肺的痛楚，彷彿把心臟一瓣瓣切開，再重新洗滌裝回來，用盡一切方法也無法洗淨自己的傷痛！白曉燕事件我也整整哭了15年，才能夠再走出自己的晚年人生路」。

白冰冰也提到，大家可留下對鍾女父母安慰的話，並由她轉交，雖然安慰無法減輕疼痛，但能讓鍾女父母知道大家跟他們站在一起，有需要司法或任何協助，也可透過白曉燕文教基金會，影片最後，白冰冰以她演唱的歌曲「放不下」贈與天涯傷心人。

馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺案，鍾女父母案發後多次發文懷念女兒。圖／聯合報系資料照片
馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺案，鍾女父母案發後多次發文懷念女兒。圖／聯合報系資料照片
馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺案，鍾女母親在臉書分享白冰冰的貼文。記者陳玫伶／翻攝
馬來西亞籍鍾姓女大生遭擄殺案，鍾女母親在臉書分享白冰冰的貼文。記者陳玫伶／翻攝

馬來西亞 國賠

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