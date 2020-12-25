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拿假鈔要強行入股美髮店網拍生意 北市警逮捕黑幫份子

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

一名自稱北聯幫成員的徐姓男子（24歲），今年5月帶領小弟，跑到台北市北投區一家美髮店，拿出假鈔88萬元，要求入股美髮店的網拍商品生意，店家拒絕後，徐嫌與另外5名小弟竟打傷店長、店員與其友人，同時砸店並開槍洩憤，台北市刑大偵辦數月，21日逮捕徐嫌等人。

警方指出，今年5月中旬凌晨，美髮店店長與友人在店內談論美容用品的網拍生意，徐嫌事前得知這個訊息，覺得有利可圖，因此帶領數名黑衣人駕駛三輛進口車到美髮店談論合作事宜。

徐嫌拿出假鈔要強行入股，遭店長直接拒絕，徐嫌惱羞成怒，砸毀店內物品及毆打被害人，當時警方啓動快打部隊到場，壓制在場數名黑衣男子，在現場取獲丟棄路旁一袋共計887張千元假鈔。

警方組成專案小組，連日追查及跟監蒐證，鎖定徐嫌涉有重嫌，徐自稱是北聯幫成員，其實是北投在地角頭份子，警方報請士林地檢署指揮偵辦，21日分持搜索票及拘票，在北市北投區及新北市蘆洲區、三重區等地，同步執行徐姓犯嫌等5人到案，並查扣作案模擬槍1枝、毒品愷他命4包等相關證物，全案依違反妨害秩序及恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

台北市刑大逮捕徐姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕徐姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕徐姓男子，查扣模擬槍及假鈔。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕徐姓男子，查扣模擬槍及假鈔。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕徐姓男子，查扣模擬槍及假鈔。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕徐姓男子，查扣模擬槍及假鈔。記者廖炳棋/翻攝

北投 假鈔 網拍

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