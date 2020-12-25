影／詐騙機房接線生轉行種大麻 才種3個月被新北警逮

新北市李姓男子自國外網站購買大麻種子空運來台，在新建社區大樓租屋處，當起自耕農以溫室栽種大麻，新北市刑大埋伏跟監數月，前天持搜索票上門查緝，當場查獲大麻成株8株，大麻成品一包，警詢後昨依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵六隊今年10月接獲線報，27歲李姓男子於今年9月間自國外網站購買大麻種子空運來台，在泰山區新建的社區大樓租屋處栽種，警方跟監埋伏3個月，前天見時機成熟，持搜索票前往查緝。

警方在李男家中查獲大麻成株8株、大麻成品1包，重約157公克，市值約15萬餘元及溫室栽種用的照明及烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子。李男辯稱栽種大麻是供個人吸食，並無對外販賣。