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豐原警分局夜間擴大掃毒 查獲2藥頭安非他命135公克
為防止八大場所淪為毒品犯罪溫床，台中市警局豐原分局展開掃毒行動，前夜針對曾遭第三方警政裁罰過及吸毒高風險場所進行擴大臨檢，另循線溯源查獲2名藥頭，並當場查扣二級毒品安非他命135公克。透過打擊熱點方式查緝各類毒品犯罪，並向業者宣導毒品態樣共同防制毒品危害，以營造優質生活環境。
依據「毒品危害防制條例」第31條規定，特定營業場所人員若知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，該場所負責人可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，情節重大者，還可令其停業或歇業。
台中市警局豐原分局分局長高誌良表示，八大營業場所業者如發現客人疑似攜帶、施用毒品或笑氣，應立即透過分局「反毒通報網」，通報轄區分局、派出所或以110報案，也提醒一般民眾勿心存僥倖、以身試法，警方結合中央與地方政府力量，共同打擊毒品，以淨化市民活動空間，維護其身心健全發展。
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