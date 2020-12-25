豐原警分局夜間擴大掃毒 查獲2藥頭安非他命135公克

台中市警局豐原分局前夜針對曾遭第三方警政裁罰過及吸毒高風險場所進行擴大臨檢，另循線溯源查獲2名藥頭，並當場查扣二級毒品安非他命135公克。圖／豐原分局提供 為防止八大場所淪為毒品犯罪溫床，台中市警局豐原分局展開掃毒行動，前夜針對曾遭第三方警政裁罰過及吸毒高風險場所進行擴大臨檢，另循線溯源查獲2名藥頭，並當場查扣二級毒品安非他命135公克。透過打擊熱點方式查緝各類毒品犯罪，並向業者宣導毒品態樣共同防制毒品危害，以營造優質生活環境。

依據「毒品危害防制條例」第31條規定，特定營業場所人員若知悉有人在內施用或持有毒品，卻未通報警察機關者，該場所負責人可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，情節重大者，還可令其停業或歇業。