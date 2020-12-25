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殺害女大生凶手遭求處死刑 親友：判死刑就判死刑
今年10月台南市發生震驚各界的女大生命案，橋頭地檢署今天偵結起訴，凶嫌梁育誌依四罪嫌遭檢方求處死刑。曾代表凶嫌父母發表道歉文的里長陳文曉表示，「判死刑就判死刑」，凶嫌家人只想早日恢復平靜生活，盼外界不要再打擾。
10月28日晚上，家住高雄市的28歲男子梁育誌在長榮大學附近擄走馬來西亞籍鍾姓女大生，涉嫌性侵後載屍體遊走台南、高雄兩地，18小時後棄屍在高雄大崗山邊坡，家屬來台招魂哀痛欲絕；梁落網後收押至今，橋頭地檢署今天偵結，依強制性交未遂、強制性交故意殺人、強盜而故意殺人、遺棄屍體等4罪嫌等將起訴，求處死刑。
命案發生後，凶嫌父母與兩位兄長移居親友家，也透過里長陳文曉發布道歉聲明，盼「盼速審速決，以命償命是最好的交代」，家屬原想當面向女學生雙親道歉，卻沒有得到家屬首肯。
今早得知被求處死刑，里長陳文曉說，梁家父母之前就說過，一命抵一命，「判死刑就判死刑」，沒什麼好說的了。
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