詐騙通緝犯轉行種大麻 新北警趁出門時逮捕

因詐騙遭通緝的李姓男子不知悔改，竟轉行改當「自耕農」種大麻。新北市刑大經多日跟監埋伏，23日趁李男外出之際，持搜索票自其家中起獲大批製毒工具及大麻成株等犯罪證物。

新北市政府警察局刑事警察大隊日前接獲線報，清查分析相關犯罪事證後發現，李姓男子於9月間自國外網站購買大麻種子空運來台，在泰山區新建成的社區大樓租屋處栽種。

經警方長達3個月跟監蒐證，23日中午趁李男外出之際，持搜索票自李男家中查獲大麻成株8株、大麻成品1包及栽種用的照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等物。

警方調查發現，李男因於詐騙集團從事機房接線生，遭相關檢（院）發布多筆通緝，現又染上毒癮，自行上網學技術，栽培大麻種子，鐵架、照明器具俱全，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。