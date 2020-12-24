百斤男靈活躲警察 被抓用2副手銬才夠長、腳鐐還太小

桃園呂姓男子因毒品遭通緝，警方昨到龜山區埋伏抓人，呂見狀嚇得立刻衝上車，但他身材壯碩，體重達130公斤，整個人擠在駕駛座消極抵抗，警方動員5、6人費盡九牛二虎之力才將拉下車，從身上起獲1.6公克安非他命，還用2副手銬長度才夠，腳鐐甚至還銬不上，仍依毒品罪嫌解送歸案。

桃園分局青溪派出所指出，呂男（41歲）經桃園地方法院通緝，經掌握他昨天下午2點半在龜山出沒，一早就到附近埋伏等人，下午2點多發現他和2名朋友過馬路，立刻上前準備逮捕，未料呂雖身材雖並不苗條，但身手仍相當矯健，瞬間就開車門跳進駕駛座，2名友人還若無其事轉頭就走。

警方擔心呂發動踩油門衝撞，一群人奮力要將他制伏，但呂體型龐大，使盡全力攀附在車內不肯配合，5、6名警力用盡全力才將他從駕駛座拉出來，雖然呂並無刻意攻擊，僅消極不配合，但已經讓警方氣喘吁吁，也喝令2名朋友不准離開，連同呂一起帶回詢問。

警方說，呂坦承持有毒品，並表示自己體重達130公斤，因為太緊張才想落跑；據了解，因呂男體型，警方要將他上銬時才發現手銬「太短」，還用了兩副連接在一起長度才夠用，但腳鐐部分因呂的腳腕太粗，完全都銬不上，最後仍依毒品罪嫌將他送辦。