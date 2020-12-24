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館長陳之漢槍擊案 寶和會涉收錢找槍手犯案檢起訴11人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

館長陳之漢今年八月在林口健身館前遭槍手劉丞浩開槍擊中右上臂、右大腿及右小腿，劉男犯案後隨即搭計程車攜槍到派出所投案。因劉男是竹聯幫和堂寶和會成員，檢警懷疑這起槍擊案與該會有關連，今年十月發動兩波查緝行動，逮捕現任會長林修伯、副會長梁智勝和重要幹部施俊吉等人，並鎖定疑似幕後藏鏡人的前會長邵柏傑拘提到案，新北地檢署今將竹聯幫和堂寶和會前、後任會長邵柏傑及林修柏等11人，依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。

針對嫌犯遭起訴，館長在臉書回應：「真兇尚未找出，辛苦檢警，但是希望真相能大白，也希望司法能真正保護人民。」

起訴指出，「館長」陳之漢今年八月在林口健身館前遭槍手劉丞浩開槍擊中右上臂、右大腿及右小腿，劉男犯案後隨即搭計程車攜槍到派出所投案。檢警追查出寶和會係接受他人以高額買凶酬金，由大組長施俊吉籌劃安排槍手劉丞浩以會員方式加入館長在林口區經營的健身館，觀察館長進出作息時間及動向，再藉故騷擾館長做為日後可向檢警謊稱犯案動機的藉口，進而對館長開槍逞凶。

竹聯幫和堂寶和會以逞凶鬥狠開槍立威等強勢手段橫行大台北地區，檢警向上溯源，追查出遭聲押禁見的手劉丞浩在槍擊案發生前，曾與施俊吉有密切連繫，施為寶和會前會長邵柏傑重要心腹，館長中槍隔天，施召集寶和會重要成員在北市堂口據點與綽號「小寶」前會長邵柏傑密會，檢警懷疑邵正是主導館長槍擊案的幕後藏鏡人。

「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，將來若有人來找你，請幫我償還外面的債務。」檢警查出，劉男開槍犯案前，曾向友人透露此訊息，加上劉男犯案前又與施俊吉有密切連繫，施男於館長槍擊案後，透過他人轉交報酬及安家費共25萬元，認為寶和會正是這起槍擊案的幕後教唆者。

檢警又掌握寶和會另涉去年6月北市內湖建設公司槍擊案，去年7 月的台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振槍擊案及綁架拘禁涉入「紅景天吸金案」遭通緝的主嫌謝忠奇，並要求贖金五千萬元等暴力討債和妨害自由案件。

新北地檢署辦後，認為寶和會犯行惡劣，今將竹聯幫和堂寶和會前、後任會長邵柏傑及林修柏等11人，依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。

涉館長陳之漢等多起槍擊案，竹聯幫和堂寶和會前後任會長等多人，新北地檢署今依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。圖／報系資料照
涉館長陳之漢等多起槍擊案，竹聯幫和堂寶和會前後任會長等多人，新北地檢署今依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。圖／報系資料照
竹聯幫和堂寶和會成員施俊吉。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫和堂寶和會成員施俊吉。記者王長鼎／翻攝
「館長」陳之漢遭人連開3槍中彈倒地。圖／擷自陳之漢臉書
「館長」陳之漢遭人連開3槍中彈倒地。圖／擷自陳之漢臉書
竹聯幫和堂寶和會幕後老大劭柏傑（前中，灰衣者）。記者王長鼎／翻攝
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槍手劉丞浩。圖／報系資料照
槍手劉丞浩。圖／報系資料照
竹聯幫和堂寶和會會長林修伯（前排中）。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫和堂寶和會會長林修伯（前排中）。記者王長鼎／翻攝
涉館長陳之漢等多起槍擊案，竹聯幫和堂寶和會前後任會長等多人，新北地檢署今依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。圖／報系資料照
涉館長陳之漢等多起槍擊案，竹聯幫和堂寶和會前後任會長等多人，新北地檢署今依違反組識、槍砲、擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌起訴。圖／報系資料照

館長 槍擊 陳之漢

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