操作槍報備繳銷到期 警政署全台檢肅85枝黑槍

槍砲彈藥刀械管制條例修法將操作槍納入模擬槍管制，民眾報備持有或自願繳銷已截止；警政署本月執行今年第3波檢肅非法槍械，掃蕩改槍場所6處，緝獲85枝黑槍，包括制式2枝、改造55枝及模擬槍28枝。

警方調查，楊姓男子（56歲）8月31日凌晨開車行駛國道5號南下，靠近羅東交流道處自撞內側護欄翻車，受困車內昏迷；警消人員將他救出送醫，在置物箱發現改造手槍1枝及子彈9顆，派員到院戒護究辦。

刑事局偵一大隊第二隊追查槍枝來源，本月16日搜索宜蘭縣某模型店，拘提業者余姓女子（55歲）移送，起獲模擬槍2枝、槍管及彈匣一批。

刑事局偵八大隊上月查獲一名槍枝零件賣家，清查流向鎖定買家，本月12、14、15日在新竹市及雲林、宜蘭、嘉義縣搜索，查獲張姓（26歲）、江姓（27歲）、黃姓（35歲）、郭姓（48歲）男子，分別涉嫌改槍或非法持有模擬槍。

另外，板模工蘇姓男子（40歲）涉嫌在高雄市住處改槍，刑事局偵二大隊第二隊16日搜索逮捕他，查扣改造手槍2枝、子彈25顆及改造工具一批。

因操作槍常被用來改槍，槍砲彈藥刀械管制條例修法納入模擬槍管制範疇，今年6月10日公布施行。警方統計至本月11日民眾申請到期，受理報備持有1226枝、自願繳銷998枝。