聽新聞
test
0:00 / 0:00
操作槍報備繳銷到期 警政署全台檢肅85枝黑槍
槍砲彈藥刀械管制條例修法將操作槍納入模擬槍管制，民眾報備持有或自願繳銷已截止；警政署本月執行今年第3波檢肅非法槍械，掃蕩改槍場所6處，緝獲85枝黑槍，包括制式2枝、改造55枝及模擬槍28枝。
警方調查，楊姓男子（56歲）8月31日凌晨開車行駛國道5號南下，靠近羅東交流道處自撞內側護欄翻車，受困車內昏迷；警消人員將他救出送醫，在置物箱發現改造手槍1枝及子彈9顆，派員到院戒護究辦。
刑事局偵一大隊第二隊追查槍枝來源，本月16日搜索宜蘭縣某模型店，拘提業者余姓女子（55歲）移送，起獲模擬槍2枝、槍管及彈匣一批。
刑事局偵八大隊上月查獲一名槍枝零件賣家，清查流向鎖定買家，本月12、14、15日在新竹市及雲林、宜蘭、嘉義縣搜索，查獲張姓（26歲）、江姓（27歲）、黃姓（35歲）、郭姓（48歲）男子，分別涉嫌改槍或非法持有模擬槍。
另外，板模工蘇姓男子（40歲）涉嫌在高雄市住處改槍，刑事局偵二大隊第二隊16日搜索逮捕他，查扣改造手槍2枝、子彈25顆及改造工具一批。
因操作槍常被用來改槍，槍砲彈藥刀械管制條例修法納入模擬槍管制範疇，今年6月10日公布施行。警方統計至本月11日民眾申請到期，受理報備持有1226枝、自願繳銷998枝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言