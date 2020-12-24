網購模擬槍改造 男在女友租屋處製槍被三重警查獲

27歲陳姓男子自學改造槍枝，利用網路購買槍枝零件後進行槍枝改造，新北市三重警分局日前接獲線報，經過二個多月的跟監蒐證後，昨天傍晚聲請搜索票攻堅，查獲三把改造手槍、子彈22枚、子彈半成品等，今天上午警詢後依槍砲彈藥管制條例移送台中地檢署。

警方調查，陳無前科，與父母同住台中市潭子區，平日在工地從事捆鋼筋工作，因此學得簡易車床技術；他又在網上買來模擬槍、火藥等，利用網路自學改造槍枝的技術，在女友位於彰化縣的租屋處將模擬槍改造為具殺傷力的改造槍枝，更自製子彈。

三重警分局科偵小隊在進行數據分析時，發現陳購物紀錄十分可疑，經過長達二個月跟監，發現陳疑似進行違法改造槍枝，遂向台中地檢署聲請搜索票，於昨天傍晚南下彰化攻堅，在房內搜出改造手槍3把，子彈22發，子彈半成品一批，以及鑽床、鑽頭、老虎鉗等改造用工具。