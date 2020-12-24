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確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

男子四處網購零件涉改造槍械 三重警識破逮人

中央社 / 新北24日電

新北三重警方日前發現網路上有人四處蒐購可製作改造槍枝的零件，經研判涉及改造槍械並鎖定家住台中陳姓男子，經埋伏蒐證後昨晚南下逮人送辦，查獲大批改造槍彈及工具。

三重警分局今天表示，新北市警方因應近來科技發展與網路普及所形成新形態「網路犯罪」行為，在各分局偵查隊增設科技偵查小隊，而科偵小隊員警接獲情資，有人四處網購許多零件及工具，逐一分析比對，發現均為製作槍械零件。

警方表示，分別購買這些零件及工具並不違法，一般人也不會注意，但看在警方眼中卻是可能將原無殺傷力操作槍，輕易改造成為具殺傷力槍枝。

經調查鎖定家住台中市的27歲陳姓男子涉有重嫌後，即派員南下埋伏蒐證，發現陳男白天在工地當工人「綁鐵仔（捆鋼筋，台語）」晚上就成「改鐵仔（改造槍枝，台語）」的人。

警方表示，在掌握事證後，昨晚南下逮人並在陳男於彰化的租屋處內，查獲改造手槍3把，子彈22發，子彈半成品等大批槍彈，以及鑽床、鑽頭、老虎鉗等改造槍枝工具。

經訊問，陳男供稱是無師自通，依網路上相關影片內容購買零件進行改造槍彈，純屬娛樂，否認有販賣圖利。訊後，警方依槍砲罪嫌將陳男移送法辦。三重分局長林故廷表示，疫情嚴峻但治安無疫期，後續會擴大偵辦嚴打「黑槍」。

槍枝 台語

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