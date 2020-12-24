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警方防搶演練要想「哏」 去年用小丑面具 今年是外送員

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提升員警打擊犯罪能力，嚇阻相關犯罪案件發生。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提升員警打擊犯罪能力，嚇阻相關犯罪案件發生。記者邱瑞杰／翻攝

2020年接近尾聲，再過1個多月就是農曆過年，警方加強防範金融機構搶案。基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提升員警打擊犯罪能力，並安排護鈔勤務服務有需要的民眾，嚇阻相關犯罪案件發生。

基隆警一分局今天上午表示，年關快到了，各地機關團體或個人臨櫃提領現金需求提高，不肖分子也可能蠢蠢欲動，為宣示維護轄區金融機構等財物匯集場所安全決心，近期規劃相關處所安全檢測，並在愛三路臺灣中小企業商業銀行基隆分行實施防搶暨攔截圍捕演練。

演練第一階段狀況模擬由偵查隊員警飾演搶匪，喬裝外送人員，並把犯案槍械放在外送袋掩人耳目。歹徒走進銀行靠近櫃台後，從外送袋取出槍枝，另一名歹徒則是掏出利刃，大喊搶劫，要求行員把錢放進外送箱內。

警方接獲通報派員火速趕到現場，在銀行內制伏持刀歹徒。持槍歹徒逃離現場，勤務指揮中心下達攔截圍捕命令，通報犯嫌交通工具特徵及逃亡動向，最後在南榮路往八堵方向隧道前攔下嫌犯，喝令下車實施搜身、逮捕及上銬程序。

警方表示，年節前後會針對轄區金融機構，規劃編排駐點守望及高密度巡邏勤務，並持續提供民眾護鈔及金融業者補鈔服務，維護治安，共度好年。

基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提升員警打擊犯罪能力，嚇阻相關犯罪案件發生。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警一分局在鬧區銀行舉辦防搶暨攔截圍捕演練，提升員警打擊犯罪能力，嚇阻相關犯罪案件發生。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 搶劫 槍枝

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