身體不適將家中雜物往外丟疑求救 北市男子送醫仍不治

台北市潘姓男子昨早不斷將家中紗窗及雜物從窗戶丟出，險砸樓下民眾，警消透過潘男母親進入家中，發現潘呈現昏迷狀態，將他送醫搶救半天仍不治。經查潘有毒品前科，今年剛出獄，潘母說，兒子當時往外丟東西應該是在求救。警方未在潘身上及家中發現毒品殘渣，無法研判是吸毒致死，已報請檢察官相驗。

據了解，潘男（32歲）長期吸食K他命，今年剛因毒品案出獄，他數年前曾在住家中山區錦州街一帶開過國術館做推拿，不料染上毒癮後不務正業，沈迷電玩遊戲，國術館也停止經營；今年出獄後，他的精神狀況很不穩定。

昨天早上9點多，錦州街一棟住宅大樓不斷有紗窗、鐵製品及雜物被丟出，民眾發現報案，當地里長趕到現場，透過被丟出的雜物中一封信封，得知住戶就是潘男，立刻打給他母親。

潘母趕到場，拿家裡鑰匙帶警消人員上樓打開家門，赫然發現潘在房內昏迷，不過當時仍有呼吸心跳，消防員趕緊將潘送醫，院方對潘插管治療，不料昨天傍晚，潘仍不治身亡。

潘母說，兒子將雜物往外丟出的行為，似乎是在求救。警方說，潘雖有吸毒前科，但在當地並非治安人口，已報請檢察官相驗遺體。