馬尼拉確診攀升 台灣通緝犯憂染疫向代表處投案

馬尼拉都會區新冠肺炎確診病例攀升，一名涉及電信詐騙的台灣通緝犯擔心在菲染疫，日前主動向我駐菲代表處投案，今（23日）遣送回台。示意圖／ingimage

耶誕節臨近，馬尼拉都會區新冠肺炎確診病例攀升，一名涉及電信詐騙的台灣通緝犯擔心在菲律賓染疫，日前主動向駐菲代表處投案，今天遭遣送回台。

耶誕節將至，菲國各商場、教堂近日湧現人潮。菲律賓大學新冠肺炎研究團隊OCTA 21日發布報告指出，馬尼拉都會區已出現病例數遽增跡象。

菲律賓今天通報新增1196例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例、27人不治，累計確診病例達46萬4004例，已有9048人病逝。

中華民國駐菲代表處警政祕書王智勇告訴中央社記者，刑事警察局2018年偵辦時發現，涉及電信詐騙的廖姓男子已潛逃到菲律賓，隨即洽請菲國警方協助緝捕。

他表示，近來由於疫情嚴峻，廖姓嫌犯憂心在菲律賓染疫，卻發現遭菲國境管，無法返台；若到機場搭機可能被逮捕拘禁，增加染疫風險。

王智勇說，廖姓嫌犯自知法網難逃，認為只有回台才安全，於是主動向駐菲代表處投案，請求協助他安全返台面對司法。

因此，駐菲代表徐佩勇指派王智勇聯繫菲律賓移民局，為廖姓嫌犯辦理自願遣返和相關程序後，由代表處核發入國證明書給廖姓嫌犯。

他表示，廖姓嫌犯返台前已根據疾病管制署規定，接受即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗，結果為陰性，並於今天返台。刑事局於桃園機場逮捕廖姓嫌犯後，將由檢方進行視訊偵訊。