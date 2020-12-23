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台中毒犯燒中華路夜市 患精神疾病獲減刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子今年5月在中華路夜市持打火機點燃瓦斯桶縱火，雖及時被警方制止，仍造成16戶店家、民宅被燒毀、3人受傷，林遭台中地檢署依公共危險罪起訴，案件審理期間，林經醫院鑑定後，認定犯案時有幻覺、幻聽等精神疾病症狀，辨識違法能力降低，台中地院今判他5年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，林姓男子（27歲）精神狀況不佳，在今年5月21日凌晨3時許，在中華路夜市逗留，因形跡詭異，遭民眾通報警方到場，未料林看到警察後，立即打開瓦斯桶開關，並手拿打火機叫警察不准靠近。雙方僵持沒多久，林突然點燃打火機朝牛排店的雜物堆縱火，兩警見狀先退出店外，再立即進入將人制伏，查扣打火機。

消防局獲報趕到時，火舌沿老舊鐵皮屋從夜市一路燒到台灣大道，火勢延燒了4個多小時才撲滅，共有16戶民宅遭祝融，3人因此受傷送醫。全案在今年9月8日起訴後，由台中地院接押迄今，全案今天由法院宣判。

據查，林姓男子在案發前曾在加油站工作，落網後稱曾到身心科就醫，但警方查無就診紀錄，林也承認在案發前曾在住處吸食安非他命。

林姓男子在審理時辯稱，工作時會吸食安非他命提神，案發前4、5小時出現幻聽、幻覺，「一直以為有歹徒跟蹤我」，當警察現身時，以為警察就是跟蹤他的歹徒，「才一時緊張點燃瓦斯桶」。

台中地院委由彰化基督教醫院對林精神狀況做鑑定，院方鑑定報告，確認林在案發前有幻聽、幻覺、被害妄想、被跟蹤妄想、思想插入等症狀，犯行時因疾病造成認知功能比常人差。

台中地院審結，認定林姓男子縱火時，因疾病導致辨識違法的能力降低，依法減刑，判刑5年6月，扣案的打火機沒收，全案可上訴。

台中市林姓男子有精神疾病，在今年5月間涉嫌在中區中華路夜市縱火，火勢延燒16戶，台中地院今依公共危險罪，判他5年6月徒刑。圖／報系資料照
台中市林姓男子有精神疾病，在今年5月間涉嫌在中區中華路夜市縱火，火勢延燒16戶，台中地院今依公共危險罪，判他5年6月徒刑。圖／報系資料照
台中市林姓男子有精神疾病，在今年5月間涉嫌在中區中華路夜市縱火，火勢延燒16戶，台中地院今依公共危險罪，判他5年6月徒刑。圖／報系資料照
台中市林姓男子有精神疾病，在今年5月間涉嫌在中區中華路夜市縱火，火勢延燒16戶，台中地院今依公共危險罪，判他5年6月徒刑。圖／報系資料照

警察 夜市 縱火

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