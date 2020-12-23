影／北海岸毒鴛鴦不想吃牢飯 擁槍自重但猝不及防落網

黃姓男子因販毒被判刑6年，未入監遭通緝。他和妻子涉嫌持續販毒，並擁槍自重防黑吃黑及警方圍捕。新北市警金山分局掌握他的行蹤，昨逮捕2人，並在車上起出瓦斯槍、電擊槍和已分裝的安非他命168.6公克，帶回偵詢後，今天將黃姓夫妻移送法辦。

警方調查，黃姓夫妻以販賣毒品維生，多在基隆市、新北市一帶活動，目前均案遭通緝。黃男為了防止遭到買家黑吃黑，隨身攜帶槍械防身。

金山警分局接獲情資，掌握2人行蹤後，昨天中午在萬里區瑪鋉路將2人逮捕歸案。員警並在黃男駕駛的車上查獲海洛因6.6公克、分裝好預備販售的安非他命168.6公克，另有瓦斯槍、電擊槍和槍枝滑套各1支。

黃嫌落網後垂頭喪氣，他向員警透露，前半生有30多年在牢裡度過，先前又犯下一起販毒案被判刑6年定讞，但他不想再吃牢飯，所以隨身攜帶槍枝，除了可以防範黑吃黑，如果遭遇警方盤查，可能會拔槍火拼逃脫，否則就飲槍自盡。

金山警方策畫得宜，出其不意，不發一槍一彈制伏黃男，化解可能的危機。黃姓夫妻毒鴛鴦落網，也減少對社會的危害。