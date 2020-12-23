中信銀東門分行搶案 取贓款吳姓男子遭起訴組織等罪
顏姓男子與網友相約匯兌人民幣、新台幣，雙方在台北市中國信託東門分行領款面交，但對方卻在顏男取款後，趁其不備搶走整袋42萬多元現金逃逸。台北地檢署今依組織犯罪、搶奪、加重詐欺等罪，起訴負責收取、分配贓款的吳姓男子，並請求法院加重其刑二分之一，至於行搶的劉姓等3名少年移送少年法庭審理。
檢警調查，顏姓男子（69歲）看到劉姓少年等人與微信暱稱「龍五」者組成的詐欺集團，在臉書「外幣／外匯／支付實／徵信／代收付／買賣大平台和換匯平台」上發文兌換人民幣，約定以4.24：1匯率。劉姓少年及「龍五」等人密謀搶奪顏男財產。
雙方原先約定在今年10月19日匯兌，但因負責接應的林姓少年臨時退出，又改約20日下午2點在信義路東門分行匯兌。顏男臨櫃提領了42萬4000元現金放在座位桌子上，劉姓少年趁顏查看手機檢查10萬元人民幣是否入帳之際，抱現金閃人，並搭乘捷運逃逸。
吳姓男子接受「龍五」指示向劉姓少年「收水」（收取贓款），案發當天下午就到板橋中山路麥當勞取走劉姓少年扣掉報酬後的30萬4000元贓款，剩餘贓款則各交付2名不明收水男子。檢方今依法起訴吳男，並因夥同少年犯罪，請求法院加重其刑二分之一。
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