民進黨團總召柯建銘次子涉運毒？ 罪嫌不足獲不起訴

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，今年7月間被海關查獲是大麻膏郵包的收件人，調查局基隆站懷疑其涉嫌從美國運毒，將他移送法辦。他到案後否認運毒，台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢調調查，關務署基隆關查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有高濃度的大麻膏，而郵包收件人竟是柯建銘的次子柯鈞耀，後續報請檢調單位偵辦。

柯鈞耀主動到案說明。據了解，柯鈞耀庭訊時堅稱事前不清楚郵包內容物為何，且他自始至終都沒有收到郵包，並無運毒主觀上犯意，也強調自己在台期間沒施用大麻等毒品。檢方為釐清其說詞，採集柯鈞耀毛髮來檢驗毒品反應並調閱通聯及電磁紀錄。

法界人士指出，大麻屬於二級毒品，製造、運輸、販賣等行為都會觸法。從境外運輸大麻膏、大麻花、大麻油郵包的案件相當多，當事人都辯稱「醫療用途」，但若無法提出醫療診斷書以舉證自清，檢方不採信辯詞依法起訴，法院最重可處無期徒刑。