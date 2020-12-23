台南雙煞為八大行業圍事約談判 一看到對方轎車猛開槍

高姓男子與陳姓男子等人因台南市新市區八大行業圍事有糾紛，今年2月2日晚間雙方約在新市國中附近談判，陳則委託高雄市蕭姓男子出面，兩派人馬在市區超商前相會，高和林姓友人先發制人分持2槍及子彈，朝蕭等4人乘坐轎車共開8槍，所幸子彈未射中車內4人要害，高、林經友人勸說後出面投案，辯稱誤擊，只是要嚇唬對方，台南地院分處7年、6年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，高、林分別受2已故友人之託，保管2把具有殺傷力槍枝及子彈。高與陳等人因八大行業圍事有糾紛，陳委託蕭等人出面處理，林開車搭載高赴約，另方蕭則搭載友人轎車共4人前往。

當晚9時34分，兩車在市區超商前相會，高、林先發制人分持2槍，先後朝對方右側車身各開4槍，造成該車右側副駕駛座、後座車窗及車身鈑金穿孔毀損，所幸子彈未射中車內4人要害，致蕭受有牙齒閉鎖性骨折及唇撕裂傷約1.5公分。高、林兩人經友人勸說後，陸續向警方投案，自首其寄藏槍枝、子彈。

高及辯護人表示，依據槍擊位置來看，都是對方車輛後座部分，蕭受傷應屬誤擊，並非直接射中告訴人，且雙方均是針對圍事產生糾紛，並無殺人犯意。林及辯護人指出，林與對方不認識，當天是臨時受高所託前往，且林開槍是因為對方有掏槍動作，所以朝對方車身後方開槍，是要嚇唬對方，並無殺人犯意。

台南地院合議庭認為，高、林2人及辯護人雖辯稱本案是誤擊，且僅是嚇唬對方，惟2人所擊發子彈，均集中在車上乘客所在範圍，並非推諉誤擊即可帶過。若僅是嚇唬、恫嚇之意，大可對空鳴槍，或朝乘客以外位置射擊，為何2人在兩車靜止狀態下，仍近距離接連朝轎車右側前、後座乘客所在範圍各自擊發4顆子彈，在在顯示2人並非誤擊、或出於嚇唬目的。