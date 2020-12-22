竹聯幫明仁會大哥糾眾砸車砍人 警兵分三路追緝到案
台北市士林區、大同區11月接連發生暴力分子砸車、傷人案，警方比對現場畫面，研判2案為同組犯嫌所為，經數日偵辦，昨天分別持票前往新北市汐止區、台北市萬華區、北投區搜索，查獲竹聯幫明仁會趙姓男子等5人到案，詢後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序、毀損等罪移送士林地檢署偵辦。
11月13日下午3時許，在士林區經營刺青店的25歲何姓男子，他與友人在士林區家門前停放的2輛自小客車，遭多名犯嫌持棍棒砸毀，數人還揪眾示威，何等人心生畏懼，不敢出門查看；11月20日凌晨3時許，26歲王姓男子與其女友行經大同區寧夏路口，突遭數人持棍棒、刀械攻擊，致王男全身多處受刀傷，其女友則多處受擦挫傷。
台北市警方比對現場監視器畫面，研判兩案皆與趙男有關，是同一夥人所為，經連日追查，警方昨天上午6時拂曉出擊，兵分三路執行搜索，查獲趙男等5人，並查扣作案車輛4輛、道具槍1支、球棒、藍波刀、手銬、瓦斯噴霧器等相關證物，詢後依法送辦。
據悉，趙男年僅22歲，已是竹聯幫明仁會大哥，到案後拒不透露犯案動機，但到士林砸車，疑似是為了爭搶地盤而為之。警方呼籲，對於聚眾滋事及暴力犯罪，警方一定依法究辦絕不寬貸，以具體行動壓制不法分子氣焰，展現刨根絕心，淨化社會治安。
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