竹聯幫仁堂成員聚眾傷人 北市警逮5嫌送辦

台北市士林、大同區11月陸續傳出暴力分子聚眾鬥毆傷人案，台北市警方獲報後比對相關事證追查，發現是竹聯幫仁堂大哥趙姓男子等人涉案，昨天至雙北市拘提5人到案，依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，副大隊長吳坤財表示，士林和大同區於11月中旬接連發生暴力分子聚眾鬥毆且砸車、傷人案，經警方比對現場畫面等事證，研判為同一組犯嫌所為，在市警局長陳嘉昌指示下，偕士林分局、大同分局共組專案小組偵辦。

經查，何姓被害人和友人的2輛汽車於11月13日凌晨3時許停放在士林區自家門前，卻遭多人持棍棒砸毀，犯嫌囂張糾眾示威，被害人心生恐懼不敢出門查看。

隨後在11月20日凌晨3時許，大同區寧夏路口又發生王姓被害人和女友遭多人持棍棒及刀械攻擊，導致王男全身多處刀傷，其女友也遭攻擊而有多處擦挫傷。

專案小組經連日追查和跟監蒐證，鎖定以竹聯幫仁堂大哥22歲趙男為首的幫派成員涉有重嫌，他們四處聚眾滋事、逞凶鬥狠，甚至以暴力行為迫使被害人就範，全案報請士林地檢署主任檢察官陳彥章指揮偵辦。

警方見時機成熟於昨天兵分6小隊至台北市北投區、萬華區及新北市汐止區等地執行拘搜行動，同步執行趙男等5嫌到案，並查扣作案車輛4台、道具槍1枝、球棒、藍波刀、手銬、瓦斯噴霧器等相關證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。