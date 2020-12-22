快訊

跨年活動辦不辦？ 陳時中19：00二度親上火線說明

比素食健康！《歐洲心臟期刊》推一飲食法護心效果佳

竹聯幫仁堂成員聚眾傷人 北市警逮5嫌送辦

中央社 / 台北22日電

台北市士林、大同區11月陸續傳出暴力分子聚眾鬥毆傷人案，台北市警方獲報後比對相關事證追查，發現是竹聯幫仁堂大哥趙姓男子等人涉案，昨天至雙北市拘提5人到案，依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，副大隊長吳坤財表示，士林和大同區於11月中旬接連發生暴力分子聚眾鬥毆且砸車、傷人案，經警方比對現場畫面等事證，研判為同一組犯嫌所為，在市警局長陳嘉昌指示下，偕士林分局、大同分局共組專案小組偵辦。

經查，何姓被害人和友人的2輛汽車於11月13日凌晨3時許停放在士林區自家門前，卻遭多人持棍棒砸毀，犯嫌囂張糾眾示威，被害人心生恐懼不敢出門查看。

隨後在11月20日凌晨3時許，大同區寧夏路口又發生王姓被害人和女友遭多人持棍棒及刀械攻擊，導致王男全身多處刀傷，其女友也遭攻擊而有多處擦挫傷。

專案小組經連日追查和跟監蒐證，鎖定以竹聯幫仁堂大哥22歲趙男為首的幫派成員涉有重嫌，他們四處聚眾滋事、逞凶鬥狠，甚至以暴力行為迫使被害人就範，全案報請士林地檢署主任檢察官陳彥章指揮偵辦。

警方見時機成熟於昨天兵分6小隊至台北市北投區、萬華區及新北市汐止區等地執行拘搜行動，同步執行趙男等5嫌到案，並查扣作案車輛4台、道具槍1枝、球棒、藍波刀、手銬、瓦斯噴霧器等相關證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警察 竹聯幫

延伸閱讀

紐籍染疫機師趴趴走室內消毒慢？黃珊珊：北市是聽命行事

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

再傳本土病例 北市衛生局：跨年實名制困難、口罩要戴

紐國染疫機師北市多處趴趴走 衛生局：已緊急消毒完畢

相關新聞

竹聯幫明仁會大哥糾眾砸車砍人 警兵分三路追緝到案

台北市士林區、大同區11月接連發生暴力分子砸車、傷人案，警方比對現場畫面，研判2案為同組犯嫌所為，經數日偵辦，昨天分別持...

影／遇新北警盤查尿遁不成竟掏手槍 隨身還有土造炸彈

新北市1名有毒品前科的31歲洪姓男子，昨晚11時20分路過淡水區水源街二段巷內，看到前方有警察便不敢再往前走，後來被攔下...

疫情期間比較好騙？警方統計今年詐騙案已逾2萬件

新冠肺炎疫情期間民眾宅在家上網，加上出現裁員及無薪假，網路賭場、假投資、博弈網站騙局竟猛爆性成長；警方統計，去年全台相關...

影／台74火燒車1人成焦屍 後車影像直擊撞擊前19秒

台74線太平往潭子方向的24.6公里處，昨天傍晚5時許發生一起兩車車禍後火燒車意外，王姓男子因發生車禍後逃生不及，警、消...

廣角鏡／虎科大情侶車禍亡 招魂擲筊40次

虎尾科技大學應屆畢業生廿三歲陳姓男子前晚騎機車載同校學妹廿一歲蔡姓女友，在高雄前鎮區遭轎車擦撞雙亡；家屬昨回車禍現場招魂...

勞金局弊案 約談統一投信資深副總

勞動基金炒股案風暴持續擴大，檢廉查出勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示統一投信公司資深副總經理闕志昌等，用代操資金進...

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

勞金局國內投資組前組長游迺文，涉嫌指示統一投信公司資深副總經理等闕志昌，利用公司資金進場大量買進遠百股票，讓寶佳資產公司...

影／中市火燒車造成1死 家屬哭喊為什麼會這樣

台中市北屯區台74線太平往潭子方向24.6K，今天傍晚發生火燒車，戴女與王男所駕的車擦撞，瞬間起火燃燒，2輛車成為火球，...

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

虎尾科大畢業生陳姓男子，昨晚騎機車載仍在學的同系學妹蔡姓女友，於高雄前鎮區凱旋四路遭到後方轎車撞飛，根據行車紀錄器影像，...

中市台74北上太原出口火燒車 造成1死1傷

台中市北屯區台74太原路交流道北上出口，今天傍晚發生重大車禍，2輛自小客車擦撞後起火燃燒，熊熊大火、濃煙數公里外可見，經...

勞動基金炒股遭羈押 寶佳唐楚烈等4人抗告遭駁

台北地檢署偵辦勞動基金炒股案，本月11日聲押禁見復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、寶佳資產公司執行長唐楚烈...

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

虎尾科大畢業生陳姓男子昨晚騎機車載學妹蔡姓女友，在高雄前鎮區被同向後方轎車撞上，2人送醫不治。檢警發現碰撞的位置在快車道...

熱門新聞

影像曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

凌晨賣場內隨處「解放」 2男被提告毀損這下GG了

影／虎尾科大情侶撞擊點曝光在快車道 駕駛稱「趕時間」

影／中市火燒車造成1死 家屬哭喊為什麼會這樣

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。