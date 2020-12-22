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影／遇新北警盤查尿遁不成竟掏手槍 隨身還有土造炸彈
新北市1名有毒品前科的31歲洪姓男子，昨晚11時20分路過淡水區水源街二段巷內，看到前方有警察便不敢再往前走，後來被攔下，卻不斷藉故內急想要離開，反而更令人起疑，警方要求接受盤查，他馬上從包包掏出1把手槍，幸好員警早有戒備，迅速壓制逮捕，接著又在他的包包搜出1枚疑似土造炸彈。
淡水警分局水碓派出所長黃俊龍，昨晚與警員黃子晏、賴欽文巡邏時，瞥見洪男神色慌張、形跡可疑，便趨前盤查，這時洪男不斷說內急想上廁所便打算轉身離開，員警出手攔阻並示意他受檢，洪男馬上將手伸進隨身包包掏東西。
員警見狀立刻壓制他的手繼續動作，更眼尖看見包包裡面的物品，試圖搶下並大喊「有槍！有槍！有槍！」洪男奮力掙脫，把改造手槍往路旁社區圍牆內扔擲，彈匣掉落地上。
稍後洪男馬上被壓制在地上，共被搜出1把改造手槍、2個彈匣共10發子彈、1枚狀似大龍炮的土造爆裂物，將送警察局鑑識中心鑑驗。3名員警在拉扯逮捕過程中手腳皆被抓傷擦傷、褲子也扯破，偵詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將洪男移送法辦。
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