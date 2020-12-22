疫情期間比較好騙？警方統計今年詐騙案已逾2萬件

新冠肺炎疫情期間民眾宅在家上網，加上出現裁員及無薪假，網路賭場、假投資、博弈網站騙局竟猛爆性成長；警方統計，去年全台相關詐騙案約7000多件，今年1月至今已有2萬多件，其中假投資比去年同期成長四成，虛擬貨幣常被歹徒當作假投資標的，許多被害人是年輕高知識分子。

高雄市一名年輕國中男教師今年6月透過交友軟體，結識自稱銀行主管女子，加入LINE聊天，對方使用正妹大頭照，分享投資高額獲利心得，慫恿在「IGC數位虛擬貨幣」網站投資；他心生愛慕，加上想輕鬆賺錢，匯款140萬元有去無回。

有詐騙集團今年1月起自創虛擬貨幣「TTC」，上網交友招收投資，指示網友匯款或以比特幣、泰達幣、乙太幣給付，接著在投資網站秀出獲利畫面取信，待被害人加碼給錢後斷絕聯繫，短短3個月向34人騙走5000萬元；刑事局9月在桃園市查獲余姓男子為首水房涉嫌替該詐團洗錢。