好友染毒高市保大員警險遭拘提 幸驗尿陰性轉證人
屏東檢警偵辦一起毒品案，發現黃姓嫌疑人與任職高雄市警局保安大隊雷霆中隊的馮姓警員有通聯，3天前屏東里港分局到馮的住處要求配合調查，但馮自認沒吸毒、直接騎車去上班，讓檢方一度核發拘票給警抓人；高市保大得知後帶馮到案，驗尿也呈陰性，屏檢偵訊時將他轉證人，訊後請回。
高市保大督察組長李政儒指出，屏東檢警依馮姓警員跟黃嫌有通聯紀錄，便要求調查，但馮雖跟對方為國小就認識的40多年好友，他稱並不清楚好友有涉毒，自己也絕無染毒。
據了解，里港警分局報請屏東地檢署指揮偵辦毒品案，因馮姓警員跟黃姓犯嫌有許多通聯紀錄，發出通知要馮配合調查，本月18日里港警方前往馮位於長治鄉的住家，但馮堅持自己沒施用毒品，且當天有勤務，當面拒絕後直接騎機車到高市保大上班。
里港警方當時跟丟後，以為馮姓警員落跑潛逃，回報屏檢並獲核發拘票，但馮姓警員抵達辦公室也隨即回報此事，保大督察組先對他採尿自清，隨即帶著他到里港分局，警詢後再赴屏檢接受訊問，途中檢方法警一度要將他上銬，他不服甚至喊出要提審，後來因採尿都呈陰性，應訊時犯嫌身分當庭轉為證人，訊後被請回。
馮姓警員多年前還遭女子指控性侵，最後無罪確定，督察組長李政儒表示，他平時工作表現普通，此次驗尿陰性，也非犯嫌，目前不會調整職務或懲處，若行政調查發現確實有不當行為，再做相關處分
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