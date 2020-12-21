酒店經紀人疑搶小姐生意結怨 竟把仇家綁上樹虐打致死

楊姓酒店經紀人因生意與張姓男子結怨，今年8月帶人持球棒和不明尖銳物品將對方毒打一頓後，又押往新北市五股觀音山區繼續凌虐，見人奄奄一息才丟包在新莊越堤道，導致對方失血過多不治；新北地檢署偵辦此案，今依殺人罪起訴楊男和林姓共犯。全案另有2名少年移送新北地院少年法庭，多名身分不詳男子待追查。

檢警調查，楊和張都從事介紹小姐到酒店上班的經紀人工作，曾因搶生意結怨，楊也曾被張毆打成傷（傷害部分未提告），因此懷恨在心，伺機報復。

今年8月25日，楊帶著林和黃姓、曾姓少年，及多名身分不詳男子前往張下榻的汽車旅館找人，見面即分持球棒等物痛毆對方，見對方滿身是血，仍開車把人押到五股觀音山區，用皮帶將人綁在樹上繼續凌虐，最後丟包在新莊越堤道。

張男雖然被路人發現獲救，但因為傷勢太重，送醫搶救後仍不治，而楊、林等人則被檢警循線查獲。