倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

新北市土城分局日前在五股水碓路一處頂樓加蓋發現有人在從事毒品混製分裝，除逮捕犯嫌後，也通知新北市政府，工務局於12月16日會同蘆洲分局前往拆除作業，過程中發現這棟違建內裝豪華，猶如小型招待所，經過5日的拆除作業，於21日完成拆除，也令旁人大嘆房東「真的有夠衰，租人漂亮房子結果遇到毒販整間被拆光光。」

土城分局接獲線報，五股區水碓路3段頂樓加蓋房屋內疑有販毒違法情事，經派員進行蒐證調查，並向臺灣新北地方法院，申請搜索票查獲第二、三級毒品混裝一批，嫌疑人販賣毒品牟取暴利。

新北市工務局獲訊後，立刻派遣拆除大隊前往，發現租屋處裝潢華麗，不管是房間還是廚房、廁所都經過設計，完全都不像普通毒販所住的小型套房，拆除大隊花了5日，把整層房子全部拆掉。

新北市政府工務局說明，自「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」今年8月發布施行後，除了首波拆除2案收費約新台幣85萬元，近日又拆除林口及五股2處違建，獲得15萬，目前已為新北市進帳100萬。