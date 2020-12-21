網路男蟲團冒帥哥邀投資 上百名外籍女被詐5000萬

郭姓男子為首詐騙集團鎖定境外的台籍或外籍女子，上網交友誘使投資地下黃金期貨，收錢卻不出金，半年來向100多人騙走5000萬元，被害人遍及各國；刑事局在台中市搜索詐團機房，拘提郭等17人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押郭獲准，其餘犯嫌以10至15萬元交保。

警方查扣電腦資料，發現被害女子多為20至30歲，國籍有澳洲、英國、法國、日本、加拿大、越南、大陸、瑞典、馬來西亞、緬甸、菲律賓，其中一名越南籍女子被騙700萬元最多。

據調查，郭姓男子（42歲）曾是股票投資客，熟悉金融業，今年6月起與同夥在台中市七期重劃區某商辦大樓承租上百坪辦公室設機房，透過臉書、IG、Tinder、探探搭訕境外女子，使用帥哥照透過翻譯軟體閒聊，鬆懈心防進而交往。

待被害人陷入戀愛錯覺後，犯嫌分享投資獲利心得，說服被害人瀏覽自創的地下黃金期貨平台網站，匯款至香港帳戶；初期少量出金取信，誘使被害人加碼匯款後不出金。

一名年約30歲台籍女子在澳洲打工從事畜牧業，被騙100萬元，10月透過在台家屬向刑事局報案。刑事局偵四大隊第一隊追查，本月15日搜索機房，拘提郭等17人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送；郭部分坦承犯案。

警方查出，被害人反應拿不回投資金，「帥哥」仍持續行騙，自稱也是受害者，慫恿借錢投資「拚回來」，不少人被榨乾積蓄。