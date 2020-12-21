口角不爽朝友人宅開兩槍逃逸 警追6小時逮犯嫌查獲槍彈

台南市下營區建康路昨天晚上9點35分傳出槍響，員警獲報後到場發現擊發彈殼2顆，民宅鋁門有彈孔，但開槍的人已經逃逸無蹤。麻豆警分局成立專案小組，案發後6小時循線凌晨逮捕曾姓犯嫌(67歲)，他承認槍是他開的，帶員警到下營區產業道路找出藏匿的改造手槍1枝、彈夾1個及子彈1顆，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

麻豆分局偵查隊指出，曾嫌與57歲陳姓被害人熟識，因不滿被害人與他的女兒交往日前曾經發生衝突，昨晚晚間9點多雙方又在陳的住家外起口角爭吵不歡而散，曾嫌隨後返回住家取槍後，駕車再到陳家，朝住宅射擊兩槍後逃離。陳當時未在家，無人受傷，現場遺留彈殼2顆，鋁門及門框均留有彈孔。

麻豆分局專案小組表示，曾嫌開槍後四處逃竄，於案發後約6小時才返回其下營區住處，警方早已在現場等候將其逮捕，但住處未查獲槍彈，曾嫌原避重就輕不肯吐實，隨後經過員警曉以大義，才坦承將槍彈藏匿於下營區某產業道路草叢中，員警前往該處起獲作案槍彈，除了移送法辦，另槍枝來源管道將持續向上溯源追查。