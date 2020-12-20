警要騎士開垃圾袋 律師：可拒絕、查完身分應讓人離去

台中市民張姓男子因騎機車腳踏板置放垃圾袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品，張男抱怨說「這一包是毒品嗎？」認警故意找麻煩，引起民眾在臉書社群「聯合報」、「聯合大社會」粉絲團上熱烈討論，超過上千則留言；律師王捷拓表示，警若無搜索票，只要張姓騎士不同意，可以拒絕打開垃圾袋。

本月17日下午，張男騎機車外出丟拉垃圾，途經大雅區雅潭路4段時，因臉色潮紅，警懷疑酒駕將他攔下，未發現明顯酒味，警又懷疑張機車腳踏板所置放塑膠袋內異物，要求張自行打開，結果一打開裡面滿滿地瓜。張不滿認警「沒事找事做、故意找麻煩」，錄影畫面分享至LINE群組，後經網友轉貼至社群，引起討論。

已轉業律師的台中高分檢前檢察官王捷拓表示，警若目視看到塑膠袋內有危險物品，比如說明確看到袋內有刀、槍，因有危險性，或有人檢舉不法，有相當事證，持搜索票即可當場搜索。

反之，若從外表無法看到塑膠袋內物品是何物，無人檢舉，也無搜索票，則必須經過張姓騎士同意，告知權利與義務，由張自行打開供檢查；若警強行打開塑膠袋，有「侵入性」、「開啟性」行為，就是違法搜索。

張姓騎士遇警要求打開機車腳踏板上置放的塑膠袋（垃圾袋），若員警無搜索票，縱警要求打開塑膠袋，張姓騎士不同意，可以拒絕打開塑膠袋。

另外影片中，張男雖一再拒絕，警卻再三要他打開，最後張只好打開。律師林柏宏表示，警察臨檢之實施，應遵守比例原則，應有「已發生危害」或「客觀合理、判斷，易發生危害」的情形為前提。

林柏宏強調，警察若非經受臨檢人同意，或無從確定其身分，不得帶張回所調查。且依據警察職權行使法第29條「義務人或利害關係人對警察依本法行使職權之方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於警察行使職權時，當場陳述理由，表示異議。前項異議，警察認為有理由者，應立即停止或更正執行行為」。

警察如果已經查證了張的身分，即使張拒絕給警察看垃圾袋，警察也不能將他帶回派出所；如果還是要帶回、不停止，張可以當場要求填寫填寫臨檢異議記錄表，如果警察沒帶，就要請派出所同事送來，填寫後，將來可以做為提告強制罪、提出訴願或行政訴訟的依據。