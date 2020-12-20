旭富藥廠火警 食藥署：不致影響國內藥品供應

生產羥氯奎寧原料藥的旭富藥廠今天發生火警。指揮中心發言人莊人祥說，目前羥氯奎寧對治療新冠肺炎已不太重要。食藥署長吳秀梅說，此藥廠以外銷為主，應不影響國內藥品供應。

桃園市政府消防局中午接獲報案指蘆竹區海湖里一家工廠發生火警，有火焰冒出及大量報案電話，消防正在搶救。附近民眾表示有聽到聲響，隨後就看到濃煙直竄天際，數公里外都能看見。

此次發生火警的是旭富藥廠，是國內原料藥大廠，先前曾捐贈羥氯奎寧原料藥做為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫用途。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午表示，這起事故應該不會影響防疫，目前羥氯奎寧對於新冠肺炎的治療並不是太重要，但是否造成其他疾病缺藥問題，需由食藥署進一步調查。

吳秀梅接受記者訪問時表示，旭富藥廠是國內原料藥大廠，今年初新冠肺炎疫情爆發之初，部分國際文獻顯示羥氯奎寧是可能的有效治療藥物，當時國際間紛紛向此藥廠下訂，但公司仍先供應台灣，除了捐贈1噸羥氯奎寧原料藥，食藥署也購買2噸，希望儲備可能的防疫藥物。

至於旭富藥廠火災是否影響國內藥品供應，吳秀梅說，旭富生產的藥品以外銷居多，且國內藥廠使用的原料藥來源很多元，此次事件應不致影響國內藥品供應。