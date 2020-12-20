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旭富藥廠失火 待查是否導致新冠肺炎奎寧防疫藥品缺料
位在桃園機場附近的一家藥廠今天發生火警，據衛福部食藥署了解，失火的旭富藥廠生產羥氯奎寧原料藥，先前曾捐藥做為新冠肺炎防疫用途，此次事故是否導致缺藥問題，有待了解。
桃園市政府消防局今天中午接獲報案指蘆竹區海湖里一家工廠發生火警，有火焰冒出及大量報案電話，消防正在搶救。附近民眾表示有聽到聲響，隨後就看到濃煙直竄天際，數公里外都能看見。
衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天接受記者電訪時表示，今天發生火警的旭富藥廠是國內生產羥氯奎寧原料藥的大廠，先前還曾捐贈羥氯奎寧原料藥給中央流行疫情指揮中心協助抗疫，但此次爆炸是否會有缺藥問題，還在進一步了解。
根據旭富製藥官網資料，該公司是瑞士Siegfried集團於民國76年在台灣所投資創設，從事中間體、原料藥及特用化學品的研發、生產及行銷，產品主要外銷歐、美、日醫藥大廠。
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