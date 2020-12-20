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不滿他騷擾妻 新北通緝犯當街攔車持鐵橇押上車
29歲的吳姓男子不滿張姓男子頻繁騷擾妻子，竟持鐵橇當街擄人，從新北市中和區將人押到台北市北投山區問話，幸中和警方及時掌握線索，迅速將人救出，同時也查獲毒品咖啡包和吸食器，全案依妨害自由、毒品等罪嫌移送法辦。
警方指出，事情發生在本月12日上午，吳男因為不滿張男（35歲）頻繁跟吳妻借4千到2萬元不等現金，吳妻拒絕仍死纏爛打，於是開車在中和區華順街攔下張男座車，持鐵橇與對方談判一段時間後，即將張男連同張男車上的李姓友人一起帶走。
警方調閱監視器，確認全程只有吳男一人犯案，張、李2人雖然是自行下車並坐上吳男轎車後座，但吳男為防範2人脫逃，也把後座車門安全扣開啟，讓2人無法從內部自行開門。
員警以車追人，最後在台北市北投區秀山路一帶找到吳男；起先，吳男還想抵抗，但經警方勸說，最後釋放了張、李2人，自己則是在釋放2人不久後走出房門。
警方調查，張、李2人雖被押走，但身上無傷，而吳男除了涉嫌妨害自由外，還有毒品咖啡包和吸食器等物，且吳男還是新北地院的槍砲通緝犯，全案最後依法送辦及解送歸案。
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