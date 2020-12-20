快訊

台北馬／破全國仍錯過東奧門檻 曹純玉敗給環東「大魔王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警要騎士開垃圾袋被批找麻煩？ 律師：未同意即違法搜索

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張男因騎機車腳踏板置放行李袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品？張男抱怨說「這一包是毒品嗎？」認警故意找麻煩，引起民眾熱烈討論。律師王捷拓表示，警若無搜索票、或未經張同意自行打開，可能會構成違法搜索。

本月17日下午，張男騎機車外出丟拉垃圾，途經大雅區雅潭路4段時，因臉色潮紅，警懷疑酒駕將他攔下，未發現明顯酒味，警又懷懷張機車腳踏板所置放塑膠袋內異物，要求張自行打開，結果一打開裡面滿滿地瓜。張的不滿，認警「沒事找事做、「故意找麻煩」，錄影畫面分享至LINE群組，後經網友轉貼至社群，引起討論。

有網友質疑警察可以任意要求看機車腳踏車板置放的「垃圾袋」嗎？已轉業律師的台中高分檢前檢察官王捷拓表示，警若目視看到塑膠袋內有危險物品，比如說明確看到袋內有刀、槍，因有危險性，或有人檢舉不法，有相當事證，持搜索票即可當場搜索。

反之，若從外表無法看到塑膠袋內物品是何物，無人檢舉，也無搜索票，則必須經過張姓騎士同意，告知權利與義務，由張自行打開供檢查，若警強行打開塑膠袋，有「侵入性」、「開啟性」行為，就是違法搜索。

張姓騎士遇警要求打開機車腳踏板上置放的塑膠袋（垃圾袋），若員警無搜索票，縱警要求打開塑膠袋，張姓騎士不同意，可以拒絕打開塑膠袋。

台中市大雅警分局警員盤查過程，男子質疑警察找麻煩。記者游振昇/翻攝
台中市大雅警分局警員盤查過程，男子質疑警察找麻煩。記者游振昇/翻攝
台中市民張男所騎機車腳踏板置放行李袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品？警可不可以要求張打開？律師王捷拓表示，警若無搜索票、或未經張同意自行打開，可能會構成違法搜索。
台中市民張男所騎機車腳踏板置放行李袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品？警可不可以要求張打開？律師王捷拓表示，警若無搜索票、或未經張同意自行打開，可能會構成違法搜索。

塑膠袋 警察

延伸閱讀

臨檢露餡被查獲大麻花 警循線再逮豪宅內大麻植栽場

日本塑膠袋收費！女買沐浴露放包中 釀成「泡泡災難」悲劇

北市垃圾費隨袋徵收20周年 推環保兩用袋X幾米紀念款

女兒未婚生產 父將嬰兒丟河中

相關新聞

警要騎士開垃圾袋被批找麻煩？ 律師：未同意即違法搜索

台中市民張男因騎機車腳踏板置放行李袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品？張男抱怨說「這一包是毒品嗎？」認警故意找麻煩，引...

不滿他騷擾妻 新北通緝犯當街攔車持鐵橇押上車

29歲的吳姓男子不滿張姓男子頻繁騷擾妻子，竟持鐵橇當街擄人，從新北市中和區將人押到台北市北投山區問話，幸中和警方及時掌握...

夫欠債落跑妻被綁囚禁逼債 警破3嫌討債押人妻強盜8萬

桃園市郭姓男子不滿徐姓男子積欠200萬元債務不還，夥同蕭姓男子和許姓女子本月7日至新北市三重區徐妻工作地點，將她綁架押至...

仿散彈槍具殺傷力？ 新竹生存玩家喊冤判無罪

新竹市洪姓男子2016年向一間生存遊戲專賣店以1萬6800元購買「APS CAM870型」仿散彈槍，去年6月遭警方搜索查...

球星不雅影片外流 2嫌聲押禁見

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍三年前不雅片遭外流，還爆出疑似還有多名球星也受害，經球隊報案後，刑事局連續兩天前往余...

租豪宅種大麻 臨檢露餡

潘姓與徐姓男子在新北市淡水租用一處豪宅栽種大麻，意圖販售牟利，卻因徐男攜帶大麻花在八里區被查獲，導致祕密栽植場曝光，警方...

譚傑龍不雅片風暴 2男涉嫌竊錄恐嚇遭桃檢聲押禁見

台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍3年前不雅片遭外流，近期遭恐嚇案，刑事局今持搜索票將經營色情網站的余姓男子，涉嫌恐嚇...

竊錄恐嚇譚傑龍不雅片2男嫌 晚間移送檢察官偵訊中

台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍3年前不雅片遭外流，近期遭恐嚇案，刑事局報請桃園地檢署指揮，今持搜索票將經營色情網站...

國小人事室主任涉毒 遭判休職2年

台南市一所小學的姚姓人事室主任涉嫌轉讓、販賣毒品甲基安非他命，一審遭判有罪。案經台南市政府移送，姚員主張販毒與職務無關，...

譚傑龍不雅片外洩風暴 2嫌住桃園、新北遭搜索落網

台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍3年前不雅片遭外流，又爆出疑似還有多名球星也受害，經球隊報案後，刑事局報請桃園地檢指...

譚傑龍遭側錄不雅影片 刑事局逮兩嫌到案

台新夢想家球員譚傑龍，3年前遭情色詐騙集團歹徒側錄不雅影片，刑事局追查後，今天帶回余姓男子（32歲）及另名嫌犯，目前偵訊...

臨檢露餡被查獲大麻花 警循線再逮豪宅內大麻植栽場

43歲潘男與43歲徐男在新北市淡水區一處民宅栽種大麻活株販售，卻因日前徐攜帶大麻花在八里區被警方查獲，13日晚間被警方申...

熱門新聞

保全偷吃女秘書公司廁所當砲房 事後稱「剛好大聲」

苗栗溫泉飯店女出納主管作假帳 7年吞億元吃8年刑

高雄消防員車禍失能 妻悲傷拍下幼子推輪椅背影

退休一周就送醫 南科管理局前局長鞠躬盡瘁今病故

球星譚傑龍不雅片遭勒索風暴2人被辦 法官裁定1收押禁見1駁回

譚傑龍遭側錄不雅影片 刑事局逮兩嫌到案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。