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警要騎士開垃圾袋被批找麻煩？ 律師：未同意即違法搜索
台中市民張男因騎機車腳踏板置放行李袋，警察要他打開，看看裡面有無違禁品？張男抱怨說「這一包是毒品嗎？」認警故意找麻煩，引起民眾熱烈討論。律師王捷拓表示，警若無搜索票、或未經張同意自行打開，可能會構成違法搜索。
本月17日下午，張男騎機車外出丟拉垃圾，途經大雅區雅潭路4段時，因臉色潮紅，警懷疑酒駕將他攔下，未發現明顯酒味，警又懷懷張機車腳踏板所置放塑膠袋內異物，要求張自行打開，結果一打開裡面滿滿地瓜。張的不滿，認警「沒事找事做、「故意找麻煩」，錄影畫面分享至LINE群組，後經網友轉貼至社群，引起討論。
有網友質疑警察可以任意要求看機車腳踏車板置放的「垃圾袋」嗎？已轉業律師的台中高分檢前檢察官王捷拓表示，警若目視看到塑膠袋內有危險物品，比如說明確看到袋內有刀、槍，因有危險性，或有人檢舉不法，有相當事證，持搜索票即可當場搜索。
反之，若從外表無法看到塑膠袋內物品是何物，無人檢舉，也無搜索票，則必須經過張姓騎士同意，告知權利與義務，由張自行打開供檢查，若警強行打開塑膠袋，有「侵入性」、「開啟性」行為，就是違法搜索。
張姓騎士遇警要求打開機車腳踏板上置放的塑膠袋（垃圾袋），若員警無搜索票，縱警要求打開塑膠袋，張姓騎士不同意，可以拒絕打開塑膠袋。
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