仿散彈槍具殺傷力？ 新竹生存玩家喊冤判無罪

新竹市洪姓男子2016年向一間生存遊戲專賣店以1萬6800元購買「APS CAM870型」仿散彈槍，去年6月遭警方搜索查扣，送刑事局鑑定判定具殺傷力，遭檢方依槍砲罪嫌起訴。對此，洪喊冤，稱自己是生存遊戲玩家，槍是合法購入，買來就擺在家中觀賞，且警方登門時他還同意搜索；新竹地院傳喚該生存遊戲專賣店負責人確認槍是合法進口，判洪無罪，但沒收槍枝。

洪稱，他是生存遊戲玩家，在合法專賣店購買該槍，不知道該槍具殺傷力且屬管制槍枝，槍買來也僅手動調整鉆孔，並未改槍，警方登門時他也主動配合交槍供其查扣。

洪的律師也稱，洪在生存遊戲專賣店買槍當下還留下個人資料參加生存遊戲會員，確實不知道該槍具殺傷力。洪買槍後就將其放置家中觀賞，未曾帶出門把玩，主觀上並無犯意，且刑事局對該案的槍枝鑑定方法也不夠準確。

生存遊戲專賣店王姓負責人說，他合法經營公司，店內販售生存遊戲相關裝備及玩具槍枝，目前國內尚無檢驗玩具槍枝的法定程序及負責機構，但都有經正常報關程序進口，該型號槍枝是2016年2月24日進口報關，原廠有找鑑識單位確認槍枝的動能及焦耳數為合格，若檢驗不合格，他也不會進口販售。

王姓負責人當庭檢視該案槍枝，認為槍原來設計的氣閥擊錘旁的安全環並未被修改，安全環功能就是原廠設計讓真槍的子彈無法擊發，另外，該案槍枝同型號的槍管口徑比散彈槍還小，也無法使用制式子彈擊發，槍身構造是軟金屬，與真槍為鋼製結構不同。