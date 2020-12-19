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譚傑龍不雅片外洩風暴 2嫌住桃園、新北遭搜索落網

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

譚傑龍。報系資料照／記者葉信菉攝影
譚傑龍。報系資料照／記者葉信菉攝影

台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍3年前不雅片遭外流，又爆出疑似還有多名球星也受害，經球隊報案後，刑事局報請桃園地檢指揮，昨天、今天陸續到余姓、劉姓嫌犯住家搜索，現由警方詢問中，預計晚上8點從刑事局移送桃檢，全案朝妨害秘密、兒少性剝削及恐嚇罪嫌偵辦。

刑事局掌握余姓男子戶籍地在桃園市楊梅區，另1名劉姓男子則住在新北市新店區，警方因此報請桃檢婦幼組檢察官林郁芬指揮，昨天、今天分別持搜索票，各自到余、劉的住家搜索，初步掌握相關電腦、對話訊息等證物。

檢警認定，余男涉嫌3年前利用網路視訊方式，竊錄譚裸露下體畫面，另劉男部分則是以不明方式取得不雅影片，見譚在球壇越來越有名氣，以此向他恐嚇。

據了解，余、劉2人不認識，並非特定集團同夥，但對於余嫌竊錄手法、有多少球星受害，以及劉嫌如何取得不雅影片，向譚恐嚇的經過等，目前尚在釐清中；另外是否還有相關共犯，或上游指使等，也必須循線追查。

桃檢指出，包括譚傑龍在內的被害人，目前已經接受訊問，另余、劉等2名嫌疑人，預計晚上8點由刑事局移送檢方偵訊。

恐嚇 檢察官 譚傑龍

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