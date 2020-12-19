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臨檢露餡被查獲大麻花 警循線再逮豪宅內大麻植栽場

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

43歲潘男與43歲徐男在新北市淡水區一處民宅栽種大麻活株販售，卻因日前徐攜帶大麻花在八里區被警方查獲，13日晚間被警方申請搜索票後前往埋伏破獲，經清點發現成品高達新台幣百萬元，警詢後依毒品罪嫌將兩人移送新北地檢署。

蘆洲警方表示，10日晚間交通分隊在八里區執行例行路檢時，徐開車經過，警方見其神情有異，遂在取得同意後打開放置一旁的背包搜索，搜出一罐裝有45.6公克的大麻花，徐一開始還辯稱「不是我，是本來就放在車上的」，在警方進一步詢問後才坦承犯行，但不願交代毒品來源，詢後依毒品罪嫌函送。

經循線追查，發現徐與潘姓友人過從甚密，更查出兩人共同在淡水一處豪宅承租別墅，疑似就是栽種大麻的工廠，掌握相關事證後，向地檢署聲請搜索票，13日晚間8時許前往搜索，果然搜出大麻活株40株、成品約莫1公斤，以及裁剪工具、生長燈、灌溉設備等證物，初估市值高達百萬元。

警方調查，潘利用曾在舞台搭棚工作的經驗，加上網上所學知識，在豪宅內架設大麻養殖場，想藉此牟取不法所得，未料卻因臨檢被一舉破獲，警詢後依製造、販賣毒品等罪嫌將徐、潘兩人移送新北地檢署。

警方查扣大麻活株40株、大麻成品約莫1公斤等證物。記者柯毓庭／翻攝
警方查扣大麻活株40株、大麻成品約莫1公斤等證物。記者柯毓庭／翻攝
查扣大麻成品市價高達百萬元。記者柯毓庭／翻攝
查扣大麻成品市價高達百萬元。記者柯毓庭／翻攝
警方依製造、販賣毒品等罪嫌將兩人移送地檢署。記者柯毓庭／翻攝
警方依製造、販賣毒品等罪嫌將兩人移送地檢署。記者柯毓庭／翻攝

大麻 毒品

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