警方上網布局逮毒販 交易表明身分被誤會黑吃黑遭打傷

台北市刑警大隊偵一隊在網路巡邏時，發現林姓男子以暱稱「秦皇瑋」組群「越夜越美麗」，在網路散布販毒訊息；偵一隊刑警佯裝買家與林嫌交易，雙方見面後警方表明身分要逮人，卻被林嫌及28歲的吳姓友人認為是假冒警察要黑吃黑，因此動手打警察，警方一擁而上壓制兩人，並依毒品罪嫌送辦。

警方指出，警方加入林嫌的通訊軟體名單並佯裝買家與林嫌接觸時，對方因生性多疑，多次取消交易，警方持續與林嫌交易，最後決定在這個月9日深夜11時見面，雙方說好以5萬3千元購買35公克毒品安非他命，約在新北市瑞芳地區一處社區見面。

警方與林嫌見面後，警方立即表明身分，林嫌先是反抗但被警方控制，林嫌這時大喊「救命！」，立即引來附近林嫌吳姓友人，吳姓男子拿出球棒毆打警方，埋伏警方一擁而上制服兩人。

被毆打的黃姓偵查佐左手臂多處受傷，但仍持續辦案並起獲安非他命35.41公克、海洛因0.58公克等毒品。