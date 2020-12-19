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警方上網布局逮毒販 交易表明身分被誤會黑吃黑遭打傷

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊偵一隊在網路巡邏時，發現林姓男子以暱稱「秦皇瑋」組群「越夜越美麗」，在網路散布販毒訊息；偵一隊刑警佯裝買家與林嫌交易，雙方見面後警方表明身分要逮人，卻被林嫌及28歲的吳姓友人認為是假冒警察要黑吃黑，因此動手打警察，警方一擁而上壓制兩人，並依毒品罪嫌送辦。

警方指出，警方加入林嫌的通訊軟體名單並佯裝買家與林嫌接觸時，對方因生性多疑，多次取消交易，警方持續與林嫌交易，最後決定在這個月9日深夜11時見面，雙方說好以5萬3千元購買35公克毒品安非他命，約在新北市瑞芳地區一處社區見面。

警方與林嫌見面後，警方立即表明身分，林嫌先是反抗但被警方控制，林嫌這時大喊「救命！」，立即引來附近林嫌吳姓友人，吳姓男子拿出球棒毆打警方，埋伏警方一擁而上制服兩人。

被毆打的黃姓偵查佐左手臂多處受傷，但仍持續辦案並起獲安非他命35.41公克、海洛因0.58公克等毒品。

北市警察局長陳嘉昌及刑事警察大隊長陳明君聞訊後，立即慰問受傷黃姓偵查佐傷勢，警方訊後二嫌依涉毒品、妨害公務及傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦並經基隆地院裁定羈押獲准。

販毒嫌犯遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
販毒嫌犯遭警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
黃姓偵查佐遭嫌犯打傷。記者廖炳棋/翻攝
黃姓偵查佐遭嫌犯打傷。記者廖炳棋/翻攝

警察 毒品

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