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東勢雞農持鐮刀砍友11刀亡 報警還假裝是目擊者判18年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬許姓老翁與六旬張姓男子是朋友，二人在東勢區大甲溪畔農地工作，但今年4月間，雙方常因養雞、賣菜錢起口角，許不滿張時常在其他朋友面前數落他，還當面罵他三字經，因而心生不滿，在今年5月間，在一處偏僻農地，持鐮刀砍殺張11刀，事後還更換鞋子、藏放作案凶器後，騎車報警前，還故意選擇遠路，拖延時間，許送醫不治；台中地院依殺人罪，判刑18年。

判決書指出，許姓老翁（70歲）與張姓死者（64歲）是朋友，兩人同在東勢區大甲溪畔附近的農地工作，但雙方因種菜、養雞的收入，時常爭吵，而張常辱罵許三字經，也曾在朋友面前辱罵許，今年4月間，兩人越吵越凶，勢成水火，今年5月2日上午9時許，張姓男子又在東勢區附近土地宮廟辱罵許，埋下許行凶動機。

隔天清晨5時許，許姓老翁從住處帶著一把鐮刀，騎腳踏車到一處偏僻農地，等待許姓男子到來，許在同日清晨7時許騎車抵達後，雙方在農地附近的雞舍吵了起來，許隨後持預藏的鐮刀，朝張的腰部、四肢等部位揮砍，過程中，張往旁邊逃跑，並跌倒在水泥地上，許仍繼續持鐮刀追砍張。

張姓男子一共被許姓老翁砍殺11刀，頭部、後背腰部和四肢都有傷勢，張因失血過多，倒在一旁水泥地的大石頭上，許則將鐮刀藏置在農地附近的草叢裡，再把原本穿著的雨鞋更換為拖鞋後，騎著腳踏車向警方求助，並向警方謊稱，發現張時，張已全身是血，身中多刀。

但檢警事後調查，許被證人看到，案發後不選擇比較近的鐵工廠求助，反而選擇更遠的商店，對於熟悉當地地理環境的許來說，捨近求遠，顯然有意拖延；另外，許接受刑事局的的測謊也沒通過，根據法醫相驗報告，張的傷勢是猛力揮砍結果，傷及神經、血管，且根據現場血跡，張倒地後，還不斷被許砍殺，台中地院合議庭認定許有殺人故意，依殺人罪，判刑18年，可上訴。

台中市許姓老翁涉嫌在今年5月間持鐮刀砍殺張姓友人，事後還假裝是行經該處的目擊者，向警方報案，台中地院依殺人罪，判他18年徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓老翁涉嫌在今年5月間持鐮刀砍殺張姓友人，事後還假裝是行經該處的目擊者，向警方報案，台中地院依殺人罪，判他18年徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓老翁涉嫌在今年5月間持鐮刀砍殺張姓友人，事後還假裝是行經該處的目擊者，向警方報案，台中地院依殺人罪，判他18年徒刑。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓老翁涉嫌在今年5月間持鐮刀砍殺張姓友人，事後還假裝是行經該處的目擊者，向警方報案，台中地院依殺人罪，判他18年徒刑。記者陳宏睿／翻攝

農地 老翁 殺人

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