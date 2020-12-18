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索萬元討債費用爆糾紛 男子遭砸車砍傷警逮5嫌

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣南庄鄉今天發生當街砸車砍人事件，謝姓男子幫婦人討債未果仍索討1萬元「走路工」，引發家屬不滿，今天糾眾欲談判卻爆發衝突，謝男遭砸車砍傷；警逮捕5人送辦。

這起事件發生在上午7時許，路口監視器拍下謝姓男子（43歲）駕車在南庄鄉苗124線南江村路段，遭呂姓男子車輛攔下，呂男車上一行4人下車後，謝男迅速倒車想要逃離，卻撞上呂男轎車並失控撞上電桿。

呂男等人一湧而上，分別噴辣椒水、持球棒及刀械猛砸車窗和擋風玻璃，隨後一名何姓機車騎士也到場加入，雙方上演街頭混戰，時間長達4分多鐘，期間有不少汽、機車甚至公車、娃娃車經過。

呂男等人行凶後駕車離去，謝男因遭圍堵砸車砍傷，倒臥路旁，消防局獲報到場原以為是車禍救護，卻見他全身多處刀傷，車上、路面血跡斑斑，現場並遺留1把武士刀，趕緊包紮止血，送往頭份市為恭醫院救治。

謝男到院時，雙臂、手部虎口及腹部、背部都有刀傷，額頭血腫，有些部位傷及韌帶、神經，手術住院治療，幸無生命危險。

頭份警分局案發後調閱監視器畫面，鎖定涉案車輛，近9時在國道1號北上107公里處攔截圍捕，逮捕呂姓、蔡姓、徐姓及吳姓等4男，車上起出3支球棒及1把藍波刀；另在案發現場帶回自稱是目擊者的何男。

據了解，謝男曾幫何男母親、呂男岳母追討一筆新台幣30萬元債務未果，事後卻仍頻頻索討1萬元「走路工」，引發糾紛，呂男找3名友人從北部南下與何男會合，欲「堵人」談判，未料演變成當街行凶砍人事件。

警方表示，全案詢後將呂男等5人依槍砲、殺人未遂、妨害秩序及毀損等罪嫌移送法辦。

監視器 南庄

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