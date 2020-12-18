影／闖屋持刀刺傷友人 男逃亡5天彈盡援絕今主動投案

新北市板橋區12月13日發生一起凶殺案，51歲陳姓男子在住家遭凶嫌蔡姓男子闖入連刺二刀，蔡男逞凶後逃亡5天，因彈盡援絕沒錢過活，今天主動到北市派出所投案，板橋警方獲報下午迅速趕赴北市將蔡男押返警局進行偵訊。據了解，蔡男疑與陳男有毒品交易糾紛才逞凶，警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，本月13日晚上9時許，蔡姓男子前往板橋區大觀路2段陳男住家找陳男，其母因為看過蔡男幾次面，不疑有他便開門讓對方進屋。未料，蔡男一進到屋內就直衝陳男房間，並與陳男發生爭執拉扯，過程中涉嫌持水果刀刺殺陳男，導致陳男受傷。

陳母見狀，隨即驚呼女兒及女兒的男友幫忙將人拉開，陳男受傷後血流不止，眾人為了救人，讓行凶的蔡男有機可乘趁隙逃逸。

事發後，陳男因為左肩和左臂中刀，鮮血直流，被扶到大馬路旁等待救護車時，也引來不少人側目，幸經醫院搶救後恢復生命跡象。

警方事後查出蔡男住在北市信義區，案發後曾找親友借2000元逃亡，警方追緝緝5天，蔡男因身上沒錢可過活，今天主動到北市派出所投案，板橋警方下午3時北市將蔡男押返警局。