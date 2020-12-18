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轎車撞電桿駕駛多處刀傷 警查出疑財務糾紛遭攔車砍人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉今天清晨6點多發生謝姓男子遭人砍殺案，頭份警方案發後在高速公路上迅速逮捕呂姓等4名涉案男子，初步調查被害人謝男與呂的岳母有財務糾紛，引起對方不滿，從台北下來「堵人」，雙方發生鬥毆，造成被害人身上多處刀傷，目前全案朝殺人未遂罪嫌調查。

43歲謝姓男子今天清晨7點左右在苗栗縣南庄鄉南江村里金館疑似駕車自撞電桿，消防局接獲報案派遣救護車趕往救援，但到場發現他身上多處刀傷，並非單純車禍意外，警方根據線索上午8點多在中山高107公里新竹路段攔獲涉嫌砍人的4名男子，帶回調查。

疑遭砍傷的謝姓男子經醫院檢視傷勢，包括右前臂、右前臂及左手虎口、腹部都有傷勢，另外左上背有一道撕裂傷，額頭血腫，無生命危險。

根據路口監視畫面，案發時謝姓男子的車被呂姓男子4人的車攔阻，雙方發生衝突及混戰，呂姓男子(33歲)及徐姓(24歲)、吳姓(29歲)、蔡姓(31歲)男子涉嫌在路上攻擊謝姓男子，砸車並噴灑辣椒噴霧罐， 當時來往人車都目睹衝突場面，呂姓男子等人行凶後駕車逃離，現場留下一把被害人謝姓男子持有的武士刀。

案發後，警方發動圍捕，上午8點多迅速在國道1號新竹路段攔獲呂姓男子等4名凶嫌的轎車，帶回4人調查；依凶嫌等人的說法，呂姓男子的岳母委託謝姓男子討債，沒要成卻執意要索取報酬，引起呂姓男子不滿，特別從台北南下要教訓謝姓男子，今天清晨6點多在南庄鄉南江村里福德橋攔下並衝撞謝男的車，雙方發生砍殺及鬥毆，謝姓男子疑因寡不敵眾被砍傷。

4名涉案男子到案後都不承認動手，全案警方將依殺人未遂罪嫌調查及移送。

43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供
43歲謝姓男子今天清晨在苗栗縣南庄鄉南江村遭人攔車砍傷，由119救護車送醫。圖／讀者提供

南庄 殺人

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