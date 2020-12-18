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陸軍下士拒絕酒測挨罰18萬 軍方記兩大過處分

中央社 / 高雄18日電

酒測示意圖。一名陸軍下士拒絕酒測，遭軍方記兩大過處分。 聯合報系資料照
酒測示意圖。一名陸軍下士拒絕酒測，遭軍方記兩大過處分。 聯合報系資料照

陸軍八軍團南訓中心馬姓下士昨天凌晨開車行經高雄市鳳山區，因形跡可疑遭攔查，員警發現他渾身酒氣，但馬男拒絕酒測，因此挨罰18萬。軍方今天證實馬男拒測，已記兩大過處分。

陸軍第八軍團今天證實，經調查馬男確實有臨檢拒絕酒測事實，軍方已依規定記兩大過處分，並納入汰除對象，後續也會針對酒駕罰則加強教育宣導。

高雄市政府警察局鳳山分局鳳崗派出所員警昨天凌晨3時多執行巡邏勤務時，發現中山路與五甲一路口有一輛黑色自小客車形跡可疑，一名穿著白衣駕駛和乘客上車後原本開啟大燈準備上路，但疑在發現警車後又熄滅大燈，員警發覺可疑沿路尾隨。

巡邏員警發現，這輛黑色自小客車有紅燈右轉、紅燈左轉等多項違規，因此上前攔查。但員警攔查時僅有副駕駛座羅姓男子及後座陳姓男子在車內，員警發現兩人渾身酒氣，搜尋又發現駕駛29歲馬姓男子蹲坐在附近一輛客貨車旁陰暗處，身上同樣也散發酒氣。

員警上前盤查時，馬男否認是黑色自小客車駕駛，僅自稱有吃檳榔，不願接受酒精濃度測試，員警依照取締酒駕作業程序，向馬男告知拒測相關權利後，依道路交通管理處罰條例開罰，馬男除挨罰18萬元，還需接受道路安全講習、吊銷駕照、3年內不得考領及代保管車輛等責任。

警方事後經調閱附近路口監視器畫面，證實馬男為這輛黑色自小客車駕駛，其相關違規行為也將依規定製單舉發。

酒駕 酒測 陸軍

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