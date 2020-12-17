聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／手槍與額溫槍對峙 三重防搶演練搞笑加入防疫哏
每逢歲末年終全台各地警察局都在辦理防搶演練，繼要演、又要練、通常還要拍片透過社群網站或媒體宣傳，各單位年年都在想新哏，但畢竟並非專長，演起來也是生澀，記者卻也只能形容「逼真」，其實寫得很吃力、很違心。
新北市三重警分局今年則頗跟得上潮流，順應自數位攝影盛行以來，許多部落客從文字轉化成Youtuber或Vlogger善用影片敘事，三重分局明天正式防搶演練，今天預演先拍影片，即使只用手機錄像，也要在色調、幀數、快門、運鏡與構圖上面花功夫，甚至連畫質設定都有膠捲底片的顆粒視覺效果，做出十足「電影感」。
劇本更融入黑色幽默手法，偵查隊長鄭偉豪模仿電影「無間道」中，梁朝偉拿槍指著劉德華額頭的經典鏡頭，改編成高大年輕搶匪和瘦小中年銀行保全大叔，強弱對比式拿手槍和額溫槍互指，演示了後疫情時代日常生活的不便與無奈，堪稱一絕。
年年扮搶匪，演成固定角色的偵查佐蔡忠興，每次都脫稿即興演出，自己加戲、加台詞，江湖味十足，真的很搞笑，演技完全不輸職業演員，令人好奇，若換成別的角色，他會不會演？
開場搞笑鋪陳之後，後半段實兵演練則要認真起來，三重警分局結合轄內金融機構參與，操演機動組合警力及「快速打擊犯罪特警隊」，希望未來若遇到真實情況，能更熟練、有效發揮勤務指揮管制功能，結合鄰近分局警力攔截圍捕，迅速破案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言