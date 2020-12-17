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影／手槍與額溫槍對峙 三重防搶演練搞笑加入防疫哏

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

每逢歲末年終全台各地警察局都在辦理防搶演練，繼要演、又要練、通常還要拍片透過社群網站或媒體宣傳，各單位年年都在想新哏，但畢竟並非專長，演起來也是生澀，記者卻也只能形容「逼真」，其實寫得很吃力、很違心。

新北市三重警分局今年則頗跟得上潮流，順應自數位攝影盛行以來，許多部落客從文字轉化成Youtuber或Vlogger善用影片敘事，三重分局明天正式防搶演練，今天預演先拍影片，即使只用手機錄像，也要在色調、幀數、快門、運鏡與構圖上面花功夫，甚至連畫質設定都有膠捲底片的顆粒視覺效果，做出十足「電影感」。

劇本更融入黑色幽默手法，偵查隊長鄭偉豪模仿電影「無間道」中，梁朝偉拿槍指著劉德華額頭的經典鏡頭，改編成高大年輕搶匪和瘦小中年銀行保全大叔，強弱對比式拿手槍和額溫槍互指，演示了後疫情時代日常生活的不便與無奈，堪稱一絕。

年年扮搶匪，演成固定角色的偵查佐蔡忠興，每次都脫稿即興演出，自己加戲、加台詞，江湖味十足，真的很搞笑，演技完全不輸職業演員，令人好奇，若換成別的角色，他會不會演？

開場搞笑鋪陳之後，後半段實兵演練則要認真起來，三重警分局結合轄內金融機構參與，操演機動組合警力及「快速打擊犯罪特警隊」，希望未來若遇到真實情況，能更熟練、有效發揮勤務指揮管制功能，結合鄰近分局警力攔截圍捕，迅速破案。

三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
三重偵查隊的「王牌搶匪」蔡忠興常常脫稿演出，即興加戲、加台詞，「笑果」令人噴飯。記者林昭彰／翻攝
三重偵查隊的「王牌搶匪」蔡忠興常常脫稿演出，即興加戲、加台詞，「笑果」令人噴飯。記者林昭彰／翻攝
三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
三重警分局的防搶演練影片，拍出電影感。記者林昭彰／翻攝
模仿電影「無間道」的經典畫面，變成手槍與額溫槍對峙。記者林昭彰／翻攝
模仿電影「無間道」的經典畫面，變成手槍與額溫槍對峙。記者林昭彰／翻攝

電影 數位攝影

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